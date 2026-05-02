Grande Fratello confermato nel 2027: Endemol punta su nuovi spin-off e sperimenta il futuro dei reality

Il Grande Fratello non è affatto vicino alla fine, nonostante negli ultimi anni abbia stabilmente registrato una media di circa 16% di share. Anzi, il futuro del reality sembra già scritto: secondo quanto dichiarato da Leonardo Pasquinelli, CEO di Endemol Shine Italy, il programma continuerà almeno fino al 2027, con nuove strategie e possibili spin-off.

“Grande Fratello e Canale 5 sono una coppia di fatto”

Intervistato da Fanpage, Leonardo Pasquinelli ha ribadito il forte legame tra il reality e la rete ammiraglia Mediaset: “Stiamo già parlando della prossima edizione. Stiamo rinnovando proprio ora. Io vedo il Grande Fratello e Canale 5 come una coppia di fatto, siamo parte dell’identità della rete”.

Il CEO ha sottolineato come sia difficile immaginare il format lontano dalla sua collocazione storica: “Sarebbe stranissimo vederci altrove”.

Secondo Pasquinelli, le voci su possibili interessamenti da parte di competitor fanno parte della normale dinamica del settore, ma il rapporto con Mediaset resta saldo.

Reality ancora centrale nell’offerta Mediaset

Pasquinelli ha inoltre chiarito che il genere reality non è in crisi: “Non mi risulta che Mediaset voglia fare a meno dei reality. Canale 5 sta solo articolando l’offerta in modo più ampio, ma il reality resta parte integrante”.

Il CEO ha difeso la solidità del format, evidenziando la sua capacità di generare ascolti e interazioni: “Non si può definire morto un genere che ha uno zoccolo duro di 2 milioni di persone e numeri social impressionanti”.

Il ruolo del trio Blasi, Buonamici e Lucarelli

Parlando dell’attuale impostazione del programma, Pasquinelli ha elogiato il lavoro del team femminile composto da Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, definendolo: “Un trio che funziona benissimo, perfette, ognuna nel suo ruolo e sempre sul pezzo”.

Orario di messa in onda e impatto sugli ascolti

Il dirigente ha anche commentato la scelta dell’orario di trasmissione: “Alle 22:00 vuol dire circa 300 mila telespettatori in meno, ma così ha deciso Mediaset”.

Una collocazione che, pur penalizzando leggermente gli ascolti lineari, sembra coerente con la strategia editoriale del network.

Spin-off e futuro del format: il Grande Fratello su Twitch

Uno degli aspetti più interessanti riguarda il futuro del format. Endemol sta valutando nuove declinazioni del reality, ispirate anche a modelli già sperimentati all’estero, in particolare in Germania.

Tra le idee citate:

GF Nip breve , con durata ridotta

, con durata ridotta Versione VIP quotidiana con circa un’ora di diretta al giorno, focalizzata sul gioco fisico

con circa un’ora di diretta al giorno, focalizzata sul gioco fisico Un possibile format con influencer su Twitch

Pasquinelli ha spiegato: “Il formato si presta a infinite declinazioni. In futuro, con Mediaset, potremmo pensare a degli spin-off”.