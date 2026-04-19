Can Yaman, nuovo amore per l'attore turco? Il gossip che arriva dalla Spagna

Il nome di Elisa Hernandez è stato accostato a quello di Can Yaman e il gossip internazionale si infiamma. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere proprio lei la donna che avrebbe conquistato il cuore del celebre attore turco, amatissimo anche in Italia.

Bella, seguitissima sui social e già nota al mondo della cronaca rosa, Elisa Hernandez è una massaggiatrice spagnola diventata famosa in passato per la relazione con l’ex portiere del Real Madrid, Iker Casillas. Ora il suo nome torna sotto i riflettori per una presunta frequentazione con Can Yaman, immortalata tra baci e gesti affettuosi a Madrid.

Chi è Elisa Hernandez

La giovane è molto attiva sui social network, soprattutto su Instagram e TikTok, dove vanta migliaia di follower. La notorietà mediatica era arrivata già durante la relazione con Iker Casillas, tra polemiche, audio diffusi pubblicamente e numerose indiscrezioni che avevano acceso il dibattito nei media spagnoli.

Interpellata sul suo rapporto con Can Yaman, Elisa si è limitata a confermare di conoscerlo, definendo la frequentazione come qualcosa di “fresco e nuovo”. Nessun ulteriore dettaglio, ma parole che hanno subito alimentato i rumors.

Can Yaman ed Elisa Hernandez: la presunta relazione sentimentale

A rilanciare la notizia è stato il giornalista Javi Hoyos, che avrebbe contattato direttamente la ragazza. Nel programma spagnolo Vamos a ver, in onda su Telecinco, sono state mostrate immagini dei due insieme nella capitale spagnola. Secondo quanto riferito, tra i due ci sarebbero stati diversi momenti di complicità e persino un bacio.

Da quanto tempo si frequentano

La conoscenza tra Can Yaman ed Elisa Hernandez risalirebbe a circa tre mesi fa. Sempre secondo quanto emerso, si tratterebbe di una frequentazione ancora agli inizi, motivo per cui è prematuro parlare di relazione ufficiale.

Tuttavia, i segnali sembrano chiari e i fan dell’attore seguono con attenzione ogni sviluppo. Se si tratti davvero di una nuova storia d’amore o solo di una semplice conoscenza, lo diranno le prossime settimane.