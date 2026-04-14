Mara Venier lascia Domenica In: una coppia di conduttori Rai pronta a prendere il suo posto

A cura della Redazione

Come già si percepiva da tempo, Mara Venier ha deciso: a settembre non tornerà alla guida di Domenica In, chiudendo uno dei capitoli più importanti della sua lunga carriera televisiva. La conduttrice, volto simbolo del programma, lo ha guidato per ben 17 edizioni complessive, di cui le ultime otto consecutive, diventando un punto di riferimento per il pubblico domenicale.

Domenica In cambia volto: chi dopo Mara Venier

Per la successione, il nome più accreditato è quello di Alberto Matano, attuale conduttore de La Vita in Diretta e grande amico della Venier. Un legame forte anche nella vita privata: “zia Mara” ha infatti officiato la sua unione civile con Riccardo Mannino.

Secondo le ultime indiscrezioni, però, Matano non sarebbe solo in questa nuova avventura. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, parla di una possibile coppia inedita alla guida del contenitore domenicale.

Alberto Matano e Andrea Delogu: la coppia favorita

Sempre secondo Parpiglia, al fianco di Alberto Matano ci sarà Andrea Delogu, reduce dal successo a Ballando con le Stelle e attualmente al timone de La Porta Magica su Rai 2.

Una versione che contrasta con quanto riportato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, dove invece si ipotizzava Caterina Balivo come possibile co-conduttrice.

Al momento, dunque, il quadro non è ancora definitivo. Tuttavia, una certezza sembra emergere: dopo l’era Venier, Domenica In si prepara a una vera e propria rivoluzione.

Parpiglia: “Sarà la coppia Matano-Delogu”

Gabriele Parpiglia si dice sicuro della scelta: “Mara Venier a fine stagione lascerà Domenica In, come lei stessa ha ammesso (questa volta sul serio, dopo anni di tira e molla). Ma chi prenderà il suo posto? Ci sarà la coppia inedita formata da Alberto Matano e Andrea Delogu, spinta fortemente dalla sua agenzia F&P”.

Francesca Fialdini fuori dai giochi

Nel suo intervento, Parpiglia ha anche commentato la posizione di Francesca Fialdini, tra i nomi circolati per la co-conduzione: “Le ha provate tutte per aggiudicarsi quella poltrona, ma niente da fare. Sarà riconfermata nel suo programma A Ruota Libera”.