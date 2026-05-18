Amici 23, Kumo svela un retroscena: “Con Giulia Stabile c'è stato un avvicinamento"

A distanza di tempo dalla sua esperienza ad Amici 23, il ballerino Kumo è tornato a parlare pubblicamente del suo percorso nella scuola e delle relazioni nate durante quel periodo. Ospite del podcast “BerAlive”, ha affrontato direttamente alcune delle voci che lo hanno accompagnato sia dentro che fuori dal programma, chiarendo dinamiche rimaste a lungo nel campo delle indiscrezioni.

Le sue parole hanno inevitabilmente riacceso l’attenzione sul mondo di Amici, dove rapporti professionali e personali spesso finiscono per intrecciarsi sotto i riflettori.

Le smentite su Martina Giovannini e Isobel Kinnear

Nel corso dell’intervista, Kumo ha voluto prima di tutto mettere ordine sulle voci che lo avevano accostato ad alcune colleghe del programma, a partire da Martina Giovannini.

“Con Martina eravamo esclusivamente amici, è stata la persona con cui avevo più legato là dentro”, ha spiegato il ballerino, aggiungendo che oggi il rapporto si sarebbe anche raffreddato: “La sento poco, ma è colpa mia: sono asociale e ghosto. Mi piace passare la sera a casa a vedere serie tv”.

Stesso discorso per Isobel Kinnear, con cui, ha ribadito, non ci sarebbe mai stato nulla di sentimentale: “Anche con Isobel non ho mai avuto nulla, ci siamo semplicemente trovati bene in sala”.

Il rapporto con Giulia Stabile: “C’è stato un avvicinamento”

Il passaggio più atteso dell’intervista è arrivato quando Kumo ha parlato di Giulia Stabile, ballerina professionista e volto amatissimo di Amici.

Senza giri di parole, ha ammesso che tra loro ci sarebbe stato qualcosa: “E poi c’è Giulia… beh, con lei ci sono state un po’ di cose, abbiamo ballato tanto tempo insieme, abbiamo passato tanto tempo in sala”, ha raccontato.

Poi ha precisato la natura del legame, cercando di ridimensionare il peso del gossip: “Dai, ti dico fifty fifty, c’è stato un avvicinamento dopo che mi ero lasciato, ma lei non è stata la causa, avevo altri problemi con la mia ragazza dei tempi. Da parte mia la storia era già sul finire”.

Secondo la sua versione, quindi, il feeling sarebbe nato in un secondo momento, soprattutto durante le ore di lavoro condiviso in sala prove: “Ci siamo avvicinati in sala, eravamo molto simili e ci trovavamo soprattutto nei passi a due”.

Il contesto e le vecchie indiscrezioni

Durante la sua permanenza nella scuola, Kumo era entrato da fidanzato, ma la relazione si è poi interrotta nel corso del programma. La fine della storia aveva alimentato diverse interpretazioni sui social, soprattutto dopo uno sfogo pubblicato dalla sua ex compagna, anche lei ballerina.

Nel tempo, il web aveva collegato la rottura a diversi possibili flirt, complice la forte attenzione mediatica sulle dinamiche sentimentali nate all’interno del talent.