Influencer nel mirino di uno stalker: da Giulia De Lellis a Chiara Nasti, esplode il caso social

Una vera e proprio bufera si è scatenata su Instagram nelle ultime ore. Diverse influencer hanno infatti condiviso lunghi sfoghi nei quali denunciano di essere vittime di stalking, diffamazione e violazioni della privacy da parte di quella che sembrerebbe essere la stessa persona.

Come riportato da Biccy.it, tra i nomi coinvolti figurano Giulia De Lellis, Chiara Nasti, Carolina Stramare, Taylor Mega, Antonella Fiordelisi e Desirée Maldera. Sebbene non sia ancora chiaro se tutte le denunce siano collegate, il dibattito è già esploso sul web e molte delle protagoniste parlano apertamente di una rete di persecuzioni social che andrebbe avanti da anni.

Desirée Maldera rompe il silenzio: “Dal 2020 vittima di stalking”

La prima a esporsi pubblicamente è stata Desirée Maldera, che ha raccontato di vivere da anni una situazione pesantissima. L’influencer ha spiegato di aver denunciato non solo uno stalker, ma anche una seconda persona accusata di istigazione alla violenza e atti persecutori.

“Dal 2020 sono vittima di uno stalker che diffonde su tutti i canali social falsità su di me e sulla mia famiglia”, ha scritto.

Maldera ha raccontato che le conseguenze avrebbero coinvolto anche il marito e i figli piccoli, con importanti ripercussioni emotive e familiari. Nel suo lungo sfogo ha inoltre lasciato intendere che potrebbero esserci molte altre vittime: “Le vittime stanno iniziando a parlarsi. Gli avvocati stanno incrociando denunce e nomi. Ci sono centinaia di procedimenti aperti nei tribunali di tutta Italia”.

Giulia De Lellis: “Dal 2023 sono vittima di stalking e diffamazione”

Poco dopo anche Giulia De Lellis ha pubblicato un durissimo messaggio su Instagram, dichiarando di essere vittima di stalking dal 2023. L’influencer ha spiegato che sarebbero già state avviate diverse azioni legali e che alcune indagini avrebbero confermato la fondatezza delle sue denunce, portando al rinvio a giudizio dell’imputato.

Particolarmente grave il passaggio relativo alla figlia Priscilla. De Lellis ha denunciato la diffusione online di dati sanitari sensibili riguardanti la bambina appena nata. “Parliamo di una neonata. Di dati privati legati alla nascita di una minore esposti pubblicamente durante uno dei momenti più delicati della mia vita”.

L’influencer ha poi sottolineato che essere un personaggio pubblico non dovrebbe autorizzare nessuno a oltrepassare i limiti della privacy e della legalità.

Chiara Nasti denuncia fake create con l’intelligenza artificiale

Anche Chiara Nasti ha deciso di intervenire pubblicamente, raccontando di essere vittima di una campagna diffamatoria costruita attraverso contenuti manipolati e conversazioni false generate tramite intelligenza artificiale.

“Da tempo una persona diffonde sistematicamente false informazioni sul mio conto e su quello dei miei familiari”. Secondo quanto dichiarato dall’influencer, le fake news e i contenuti AI avrebbero causato danni alla sua immagine pubblica e alla serenità della sua famiglia.

Nasti ha inoltre spiegato di aver scoperto che numerosi altri personaggi noti avrebbero già presentato querela nei confronti della stessa persona.

Carolina Stramare: “Quattro anni di attacchi e contenuti manipolati”

Tra le influencer che hanno scelto di esporsi pubblicamente c’è anche Carolina Stramare, ex Miss Italia, che ha parlato di una situazione durata anni. “Da quattro anni mi trovo costretta a subire una continua diffusione di informazioni false, insinuazioni e attacchi personali”.

Stramare ha raccontato di aver inizialmente scelto il silenzio, sperando che la situazione si fermasse spontaneamente, ma gli episodi sarebbero continuati anche durante la gravidanza.

L’influencer ha spiegato che gli attacchi avrebbero avuto conseguenze concrete sulla sua vita personale e professionale, motivo per cui avrebbe deciso di affidarsi alle autorità competenti.

Antonella Fiordelisi: “Pubblicato persino il mio indirizzo”

Durissimo anche lo sfogo di Antonella Fiordelisi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, Pechino Express e Tale e Quale Show, che ha dichiarato di unirsi alle altre donne vittime di persecuzioni online. Secondo il suo racconto, sarebbero stati diffusi persino la via e il numero civico della sua abitazione. “La situazione ha ormai superato ogni limite accettabile”, ha scritto.

Fiordelisi ha sottolineato come i contenuti diffamatori e le insinuazioni diffuse online possano avere conseguenze reali e pericolose nella vita quotidiana delle persone.

Taylor Mega: “Subisco stalking da sette anni”

A chiudere il cerchio è stata Taylor Mega, che ha condiviso una delle storie pubblicate da Desirée Maldera. “Sono sette anni che subisco stalking dalla stessa persona”, ha scritto l’influencer.

Mega ha inoltre spiegato di aver denunciato i fatti anni fa e che il processo sarebbe iniziato solo recentemente.