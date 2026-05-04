Grande Fratello, Tommaso Franchi rompe il silenzio sulla rottura con Mariavittoria Minghetti: “Nessun tradimento”

Dopo l’esperienza nella Casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi torna a parlare della sua vita privata e professionale in una lunga intervista rilasciata a Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succederà più, in onda su Radio Radio. Dalla relazione con Mariavittoria Minghetti fino ai progetti futuri, l’ex gieffino ha ripercorso il suo percorso dentro e fuori il reality.

L’ingresso nella Casa del Grande Fratello

Tommaso Franchi ha raccontato di essere arrivato al reality quasi per caso: “Io non avevo mai visto nessuna puntata. Mi hanno candidato i miei amici e poi mi hanno chiamato”.

Un’esperienza totalmente nuova per lui, vissuta senza alcuna preparazione televisiva: “Ho obbligato un mio amico a portarmi a Roma perché non pensavo davvero di andare”.

L’impatto psicologico dopo il reality

Uscire dalla Casa non è stato semplice. Franchi ha spiegato le difficoltà nel riadattarsi alla vita quotidiana dopo mesi di esposizione continua alle telecamere: “Psicologicamente ti mette alla prova. Dopo ho avuto difficoltà a ritrovare la normalità”.

Tra gli aspetti più complicati anche la gestione della privacy e dei rapporti sociali: “Mi dava noia vedere nuove persone, ero abituato sempre alle stesse facce”.

La storia d’amore con Mariavittoria Minghetti

Al centro dell’intervista anche la relazione con Mariavittoria Minghetti, nata proprio all’interno del reality e proseguita per circa un anno fuori dalla Casa.

Tommaso Franchi ha descritto il rapporto come intenso e positivo: “Mi sono innamorato di Mariavittoria e abbiamo vissuto una bellissima relazione”. Argomenti grande fratello

Sulla rottura, però, ha scelto la discrezione: “Non ci sono stati tradimenti, ma non posso dire perché ci siamo lasciati”.

Le voci su una nuova frequentazione

Negli ultimi mesi si era parlato di una possibile nuova conoscenza con una ragazza di nome Giulia, ma Franchi ha smentito categoricamente: “Non so chi sia, non è una mia frequentazione”.

Il nuovo progetto: un romanzo sul Minotauro

Oggi l’ex gieffino è concentrato su un progetto letterario. Tommaso Franchi sta infatti scrivendo un romanzo ispirato alla figura mitologica di Asterione, il Minotauro: “Nessuno ha mai dato voce al Minotauro. Io voglio raccontare la sua solitudine”.

Il libro, che sarà pubblicato con il supporto di Mondadori, esplora temi come isolamento e identità, con una forte componente autobiografica legata all’esperienza nel reality.

Il bilancio sull’esperienza al Grande Fratello

Guardando indietro, Franchi riconosce il valore formativo del percorso vissuto nella Casa: “A volte penso che uscirei dopo una settimana, ma rifarei tutto, errori compresi”.