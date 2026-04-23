Grande Fratello Vip: quanto guadagnano concorrenti, Ilary Blasi e opinioniste

Come ogni anno, il Grande Fratello Vip torna al centro dell’attenzione non solo per le dinamiche tra i concorrenti, ma anche per i cachet stellari che ruotano attorno al reality. Sebbene le cifre ufficiali non vengano quasi mai confermate, diverse indiscrezioni permettono di tracciare un quadro abbastanza realistico dei compensi.
Cachet di Ilary Blasi: quanto guadagna la conduttrice
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Ilary Blasi percepirebbe circa 25.000 euro a puntata.
Una cifra che, considerando la durata media del programma, porterebbe a un totale stimato intorno ai 650.000 euro per l’intera edizione. Tuttavia, il guadagno finale dipende dal numero complessivo di puntate, che può variare nel corso della stagione.
Opinioniste a confronto: Selvaggia Lucarelli vs Cesara Buonamici
Differenze evidenti emergono anche tra le opinioniste:
- Selvaggia Lucarelli: si parla di un cachet tra 30.000 e 35.000 euro a puntata
- Cesara Buonamici: circa 14.000 euro a puntata
Una disparità che ha fatto discutere, soprattutto perché risulta insolito che un’opinionista possa guadagnare più della conduttrice.
Concorrenti del Grande Fratello Vip: quanto guadagnano davvero
I compensi dei concorrenti variano in base alla notorietà e al peso mediatico.
Caso Alessandra Mussolini: cachet record
L’indiscrezione più clamorosa riguarda Alessandra Mussolini, che secondo Davide Maggio avrebbe ottenuto un cachet fisso di 350.000 euro, indipendentemente dalla permanenza nel programma.
Argomenti
Adriana Volpe: compenso settimanale elevato
Per Adriana Volpe, invece, si parla di guadagni tra 7.000 e 12.000 euro a settimana, giustificati dalla sua lunga carriera televisiva.
Gli altri concorrenti: cachet variabili
Secondo quanto rivelato da Micol Incorvaia, i compensi base partono da:
- 1.000 euro a settimana per i meno noti
- fino a 10.000 euro settimanali per i personaggi più famosi
Il sistema di pagamento, dunque, resta flessibile e proporzionato alla popolarità del concorrente.
Come funzionano i cachet al GF Vip
Il meccanismo è ormai consolidato:
- Cachet fisso per i big
- Compenso settimanale per gli altri concorrenti
- Bonus indiretti legati alla visibilità mediatica