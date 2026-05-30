Uomini e Donne, la zia di Ciro Solimeno attacca: “Molti si stanno mangiando il fegato”

Nuove tensioni infiammano il mondo di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Dopo le polemiche nate attorno ai commenti attribuiti alla zia di Gianmarco Steri, nelle ultime ore sarebbe arrivata anche la replica da parte della famiglia di Ciro Solimeno, riaccendendo il dibattito sui social.

La replica della zia di Ciro Solimeno: “Un percorso splendido”

A intervenire pubblicamente sarebbe stata proprio la zia dell’ex tronista Ciro Solimeno, che tramite una storia Instagram ha voluto difendere il percorso del nipote e la relazione con Elisa Leonardi, nata all’interno del programma.

Nel suo messaggio, la donna ha elogiato l’intero percorso televisivo, definendo il trono di Ciro come “splendido” e la scelta finale come “meravigliosa”. Parole che, secondo molti utenti, rappresenterebbero una risposta indiretta alle critiche ricevute dalla coppia dopo la scelta. Argomenti uomini e donne

La frecciata agli haters: “Si stanno mangiando il fegato”

La parte del messaggio che ha maggiormente attirato l’attenzione del web riguarda però la dura replica rivolta agli haters. Secondo la zia di Ciro Solimeno, infatti, molti utenti avrebbero seguito il percorso del giovane tronista sperando in una rottura della coppia.

Tra le frasi più discusse si legge: “È evidente che molti si stanno mangiando il fegato. Il trono di Ciro è stato un percorso splendido e la scelta finale è stata semplicemente meravigliosa. In tanti speravano e remavano contro invece i fatti hanno dimostrato il contrario. Capisco perfettamente che adesso per qualcuno sia un boccone amaro da digerire”.

Il caso nasce dal commento della zia di Gianmarco Steri

Queste dichiarazioni arrivano a distanza di poche ore da un’altra polemica social che ha coinvolto la famiglia di Gianmarco Steri. Alcuni utenti hanno infatti segnalato un commento apparso sotto un contenuto dedicato a Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi.

Secondo quanto circolato online, la zia di Gianmarco avrebbe scritto parole molto dure nei confronti della coppia, definendo la situazione con toni ironici e critici, tra cui la frase: “Finta come Ciro… formate la coppia perfetta”.