Uomini e Donne, mossa social di Martina De Ioannon dopo la scelta di Ciro Solimeno? Cos'è successo

La scelta di Ciro Solimeno è finalmente andata in onda, mettendo la parola fine al suo percorso a Uomini e Donne. Ma, come spesso accade nel dating show di Maria De Filippi, il gossip prosegue anche fuori dagli studi

Nelle ultime ore, infatti, come riportato da LolloMagazine, i fan più attenti hanno notato una curiosa coincidenza social che coinvolge direttamente la sua ex, Martina De Ioannon. Un dettaglio apparentemente innocuo che, però, ha immediatamente acceso il dibattito online.

La storia Instagram di Martina De Ioannon fa discutere

Tutto è nato da una Instagram story pubblicata da Martina De Ioannon. Nello scatto, l’ex protagonista di Uomini e Donne si mostra dal parrucchiere, ma a catturare l’attenzione non è stata tanto l’immagine quanto la musica scelta per accompagnarla. Argomenti uomini e donne

Secondo diversi utenti social, infatti, il brano utilizzato sarebbe proprio quello collegato all’esterna più significativa vissuta da Ciro Solimeno con la sua scelta finale. Una coincidenza che molti follower hanno immediatamente interpretato come un possibile messaggio nascosto.

Il dettaglio che alimenta i rumor sui social

A far esplodere il gossip è stata soprattutto la tempistica della pubblicazione. La story di Martina De Ioannon è arrivata infatti poche ore dopo la messa in onda della scelta di Ciro Solimeno, spingendo il pubblico a collegare i due eventi.

Sui social, in particolare su X e Instagram, sono comparsi numerosi commenti da parte dei fan più attenti: “Martina che mette la storia con la canzone dell’esterna di Ciro…”.

Per alcuni utenti si tratterebbe di una vera e propria frecciatina velata, mentre altri pensano possa essere semplicemente una scelta casuale.

Frecciatina a Ciro Solimeno o semplice coincidenza?

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale. Martina De Ioannon non ha fatto riferimenti diretti né a Ciro Solimeno né alla sua scelta a Uomini e Donne.

Tuttavia, nel mondo dei social, anche il più piccolo dettaglio viene spesso interpretato dai fan, soprattutto quando si tratta di protagonisti molto seguiti del programma di Maria De Filippi.

La scelta della canzone potrebbe quindi essere stata del tutto casuale, ma per molti utenti il collegamento con il percorso televisivo di Ciro appare difficile da ignorare.