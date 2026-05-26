Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi dopo la scelta: “Ora vogliamo viverci fuori dal programma”

Ciro Solimeno ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo la corteggiatrice Elisa Leonardi, dando vita a una nuova coppia del Trono Classico.
Dopo un percorso intenso e ricco di emozioni, il momento della scelta ha segnato la fine del viaggio televisivo di Ciro, tra lacrime, tensione e dichiarazioni inaspettate. Da una parte la delusione di Martina Calabrò, non scelta dal tronista partenopeo, dall’altra la gioia esplosiva della neo coppia pronta a vivere la relazione lontano dalle telecamere.
La scelta di Ciro Solimeno: il momento decisivo a Uomini e Donne
Subito dopo la scelta, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno raccontato le loro emozioni a Witty TV, ripercorrendo i minuti più intensi vissuti nello studio del dating show di Canale 5.
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“Non si sentiva la scelta”, ha scherzato Ciro, prima di essere interrotto proprio da Elisa, che ha ricordato il suo iniziale scetticismo: “Non ho detto questo, ho detto che non lo sapevo neanche io. Ho detto che era un incoerente, un falso e un bravo attore”.
Una dichiarazione che ha acceso il confronto tra i due, subito stemperato dal tronista con ironia: “E non lo sono stato. Né incoerente, né falso, né un bravo attore… un pessimo attore, non mi prenderanno da nessuna parte dopo questa”.
Le emozioni di Elisa Leonardi: tra dubbi e sorpresa
Elisa Leonardi ha poi spiegato il suo stato d’animo prima della scelta, raccontando di non aver intuito immediatamente l’esito finale: “Io non c’avevo fatto caso ai petali. Ho pensato: ‘è passato troppo poco tempo e la prima che si chiama non è mai la scelta’. Infatti ero entrata tutta avvelenata: dimmi quello che mi devi dire e me ne vado”.
Ciro Solimeno: “Ora voglio vivermi questa storia fuori dal programma”
Il tronista ha poi aperto il cuore, raccontando la pressione vissuta nei giorni precedenti alla scelta: “Sono stati giorni belli pesanti, un po’ d’ansia… ti affezioni… poi ho capito dentro di me un po’ di cose e ora voglio vivermela fuori”.
Ciro Solimeno ha sottolineato anche la genuinità del suo percorso: “Rivedendomi da fuori ho visto quel Ciro spontaneo, tranquillo, genuino… nel momento in cui ti guardo negli occhi non riesco a nascondere ciò che provo”.
Elisa Leonardi: “Meglio di così non poteva andare”
Sulla stessa lunghezza d’onda anche Elisa Leonardi, che ha confermato la sua felicità per l’esito del percorso: “Meglio di così non poteva andare. Basta che ci guardiamo e tutto il resto non esiste. Non vedo l’ora di portarti nella mia vita”.
Un nuovo inizio fuori da Uomini e Donne
A chiudere il momento più atteso è stato nuovamente Ciro Solimeno, con parole cariche di entusiasmo per il futuro: “Non vedo l’ora di iniziare questo percorso al di fuori del programma, insieme a te”.