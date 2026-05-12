Nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta!

Il tronista partenopeo doveva scegliere tra le due ragazze che ha portato fino alla fine: la siciliana Elisa Leonardi e la romana Martina Calabrò. Dal profilo ufficiale della trasmissione apprendiamo che Ciro ha scelto Elisa!

Le anticipazioni

Da Lorenzo Pugnaloni qualche dettaglio in più sulla scelta: Argomenti uomini e donne

"Ciro Solimeno ha scelto Elisa Leonardi. La scelta è stata e molto emozionante e curata nei dettagli. Dopo aver rivisto i momenti trascorsi con entrambe le corteggiatrici, lui si è lasciato andare alla commozione, segno di quanto fossero entrambe importanti nel suo percorso. Ha deciso di iniziare chiamando Martina Calabrò, comunicandole con grande sensibilità che non sarebbe stata la sua scelta finale.

Poco dopo è entrata Elisa, e il clima si è fatto ancora più intenso: prima della decisione definitiva, lui ha voluto alleggerire la tensione con un piccolo gesto simbolico, facendo cadere dei petali per rendere tutto ancora più suggestivo. La scelta, seppur rapida, è stata comunque molto romantica, conclusa con un mazzo di rose rosse per Elisa, visibilmente emozionata.

Per quanto riguarda Martina, la sua reazione è stata composta e molto elegante. Ha dimostrato grande maturità, spiegando che se quella di lui era una decisione dettata dal cuore, allora non poteva che esserne felice per lui. Un atteggiamento rispettoso e sincero, con cui gli ha augurato il meglio per il suo futuro sentimentale".

Trono Over: Cinzia Paolini e il ritorno di Mario Lenti

Per quanto riguarda il Trono Over, invece: "Dopo quanto accaduto nell’ultima registrazione, oggi si parte da Cinzia Paolini al centro studio e con grande stupore davanti si siede Mario Lenti, che ha ripreso a frequentarla. Maria De Filippi fa mettere però due sedute e con altrettanto clamore entra Marco Troiani che, in precedenza, aveva dato il due di picche a lei non presentandosi più in puntata. Lei lo manda via dicendo che è chiusa per sempre, perciò ora Cinzia si concentra esclusivamente su Mario".