Francesca Fagnani si commuove a Belve: le lacrime per il racconto di Elena Santarelli

Nell’ultima puntata di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, si è assistito a un momento raro e inaspettato: la giornalista si è visibilmente commossa fino alle lacrime durante l’intervista a Elena Santarelli, che ha raccontato uno dei capitoli più difficili della sua vita.

Una scena che ha sorpreso il pubblico, considerando lo stile abituale della conduttrice, da sempre noto per il suo approccio distaccato e incisivo.

Il metodo di Francesca Fagnani a Belve

Una delle regole non scritte di Belve è proprio la distanza emotiva tra intervistatrice e ospite. Francesca Fagnani evita normalmente confidenze, non usa il “tu” e mantiene un atteggiamento lucido e controllato, anche nei momenti più intensi.

Eppure, nelle ultime settimane, questa impostazione ha mostrato alcune crepe emotive. In due episodi distinti, la conduttrice si è lasciata andare: prima alle risate con Francesco Chiofalo, poi alla commozione con Elena Santarelli.

Il racconto di Elena Santarelli sul figlio Giacomo

Il momento più toccante è arrivato quando Elena Santarelli ha parlato della malattia del figlio Giacomo, diagnosticato con un tumore nel 2017 e guarito dopo due anni di cure.

Durante l’intervista, Francesca Fagnani ha scelto con delicatezza di non ripercorrere nei dettagli la vicenda, concentrandosi invece sull’impatto che quel dolore ha avuto sulla coppia formata da Elena Santarelli e Bernardo Corradi.

La domanda della conduttrice è stata diretta ma rispettosa: “Mi dica se quello che è successo ha fortificato il vostro rapporto oppure vi ha messo in crisi”.

La risposta di Elena Santarelli: tra crisi e rinascita

Con grande sincerità, Elena Santarelli ha raccontato le difficoltà iniziali: “All’inizio ci siamo scontrati, abbiamo litigato tanto e non ci siamo parlati per un po’. Poi ci siamo detti che dovevamo restare uniti”.

La showgirl ha poi spiegato come la prova abbia finito per rafforzare il loro legame: “Un grande dolore o distrugge o fortifica. Nel nostro caso ci ha resi più uniti”.

La domanda che ha commosso Francesca Fagnani

Il momento più intenso è arrivato con la domanda finale di Francesca Fagnani: “Quando è arrivata la telefonata della guarigione, com’è andata?”.

A quel punto la conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime, visibilmente colpita dal racconto.

Elena Santarelli, con grande sensibilità, ha alleggerito l’atmosfera scherzando: “Adesso è Francesca Fagnani che piange. Ti dovrei far ridere io adesso”.

Il momento della guarigione di Giacomo

Con emozione, Elena Santarelli ha ricordato quel giorno indimenticabile: “Ero in macchina, sulla tangenziale, quando la dottoressa mi ha chiamato per dirmi che Giacomo era guarito”.