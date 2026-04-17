Elodie e Franceska Nuredini, i retroscena su come è nata la loro storia: "Iannone furioso, la ballerina in crisi"

Negli ultimi mesi la vita privata di Elodie è tornata al centro dell’attenzione mediatica, tra indiscrezioni, ricostruzioni social e racconti che hanno rapidamente superato i confini del semplice gossip. Tutto prende forma dopo il concerto del 6 dicembre 2025 a Roma, quando la cantante avrebbe annunciato una pausa dalle scene di circa un anno. Da quel momento, il focus si è spostato sempre più lontano dalla musica e sempre più vicino alla sua sfera personale.

Le voci si sono moltiplicate in poche settimane: prima la presunta rottura con Andrea Iannone, poi le ipotesi di un ritorno di fiamma con Marracash alimentate da alcuni movimenti social, e infine l’attenzione crescente verso la ballerina Franceska Nuredini, presenza costante nell’ultimo tour della cantante.

Dal concerto di Roma ai primi segnali di cambiamento

Secondo diverse ricostruzioni circolate online e riprese anche nella newsletter di Selvaggia Lucarelli, il periodo immediatamente successivo alla fine del tour avrebbe segnato un punto di svolta.

Elodie e Franceska Nuredini si conoscevano già dal 2022 per motivi professionali, ma il loro rapporto, fino ad allora, sarebbe rimasto circoscritto al lavoro. La situazione sentimentale della cantante era infatti legata stabilmente a Andrea Iannone, con cui nel tempo aveva anche parlato pubblicamente di progetti futuri.

Il post del 10 dicembre e la nascita di un legame diverso

Un elemento chiave della ricostruzione riguarda un post pubblicato da Franceska Nuredini il 10 dicembre 2025, pochi giorni dopo la chiusura del tour.

Nel messaggio dedicato a Elodie, la ballerina scriveva parole molto intense, ringraziandola per il percorso condiviso e descrivendo una trasformazione personale difficile da spiegare a parole. Un contenuto che, nel tempo, è stato riletto da fan e osservatori non solo come un gesto di gratitudine professionale, ma come qualcosa di più profondo.

In quei giorni, secondo le stesse ricostruzioni, avrebbe iniziato a prendere forma un avvicinamento più personale tra le due.

Natale, tensioni e un equilibrio che si rompe

Tra metà dicembre e le festività natalizie, il quadro si sarebbe fatto più complesso. Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Selvaggia Lucarelli, la situazione avrebbe attraversato una fase di forte instabilità emotiva.

In questo contesto, si parla di un possibile intreccio sentimentale che avrebbe coinvolto più persone, con conseguenti tensioni: da una parte la crisi con Andrea Iannone, dall’altra un legame sempre più intenso ma anche difficile da gestire con Franceska Nuredini. Un periodo segnato da allontanamenti, ripensamenti e momenti di forte emotività per tutti i soggetti coinvolti.

Capodanno e la decisione di vivere la relazione alla luce del sole

La svolta arriverebbe tra Natale e Capodanno. Dopo giorni complicati, Elodie e Franceska Nuredini si sarebbero nuovamente avvicinate, arrivando alla decisione di non nascondere più il loro rapporto.

Il 29 dicembre, la cantante pubblica sui social alcune immagini accompagnate dalla frase “after the storm”, interpretata da molti come un messaggio simbolico legato a un passaggio personale delicato appena attraversato.

Pochi giorni dopo, le due vengono avvistate insieme a Milano, in un locale, dove non avrebbero fatto particolare attenzione a mantenere riservata la loro vicinanza.

Thailandia, social e immagini che fanno discutere

All’inizio del 2026, la relazione avrebbe assunto contorni ancora più evidenti. Elodie e Franceska Nuredini sarebbero partite insieme per una vacanza in Thailandia, durante la quale diversi scatti condivisi sui social hanno mostrato momenti di forte complicità.

Abbracci, gesti affettuosi e una presenza costante l’una accanto all’altra hanno alimentato ulteriormente le discussioni online, rendendo la loro relazione uno dei temi più commentati del periodo.

Poco dopo, le due sarebbero state avvistate anche al Club Venus di Napoli, locale LGBTQ+, dove avrebbero mostrato apertamente la loro vicinanza anche in pubblico.

Le nuove direzioni e il capitolo Iannone

Nel frattempo, il capitolo legato a Andrea Iannone sembrerebbe essersi definitivamente chiuso. Il pilota sarebbe oggi legato a una nuova frequentazione con Rocío Muñoz Morales, mentre la storia con Elodie viene ormai raccontata come parte del passato.