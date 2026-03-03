A cura della Redazione

Elodie e Franceska Nuredini fanno sempre più sul serio. La cantante e la ballerina sembrano aver deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole, tra apparizioni pubbliche, paparazzate e video virali che stanno facendo il giro del web.

Dal tour alla nascita dell’amore

Le due artiste si sono conosciute lo scorso anno durante la tournée italiana di Elodie, partita subito dopo il grande successo ottenuto ad Amici di Maria De Filippi. Nel corpo di ballo che accompagnava la cantante sul palco era presente anche Franceska Nuredini.

Fin dalle prime esibizioni, tra le due era evidente un feeling speciale, notato anche dai fan più attenti durante le performance live. In quel periodo, però, Elodie era ancora legata all’ex fidanzato Andrea Iannone, il pilota motociclistico che la seguiva in diverse tappe del tour.

La rottura con Andrea Iannone

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone sembrava destinata a consolidarsi, ma pochi mesi fa, senza alcun annuncio ufficiale, le loro strade si sono separate. Una rottura silenziosa che ha sorpreso molti fan.

Nel frattempo, sul conto di Andrea Iannone si sono diffuse indiscrezioni su un presunto flirt con l’attrice Rocío Muñoz Morales, anche se nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati.

Elodie e Franceska Nuredini: niente più segreti

Se da una parte il pilota sembra aver voltato pagina, dall’altra Elodie non si nasconde più. La cantante è stata recentemente paparazzata insieme a Franceska Nuredini dal settimanale Diva e Donna.

In uno degli scatti più commentati, Elodie incontra per pochi secondi l’ex Andrea Iannone e subito dopo raggiunge sorridente Franceska, che la stava aspettando poco distante. Un gesto che molti hanno interpretato come la conferma di un nuovo capitolo sentimentale ormai ufficiale.

Secondo alcune indiscrezioni, le due avrebbero anche iniziato una convivenza, segno di una relazione sempre più solida e importante.

Il video del bacio diventa virale

A confermare la sintonia tra le due è arrivato anche un video, diventato virale sui social nelle ultime ore. Durante una serata in discoteca, tra musica e divertimento, Elodie e Franceska Nuredini si sono lasciate andare a un momento di grande complicità.

Tra balli ed effusioni, le due si sono avvicinate e si sono scambiate un bacio affettuoso davanti agli altri presenti. Un gesto spontaneo che ha acceso l’entusiasmo dei fan e alimentato ulteriormente l’attenzione mediatica sulla coppia.

Una nuova fase per Elodie

Per Elodie sembra essere iniziata una nuova fase, sia personale che professionale. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone, la cantante appare serena e pronta a vivere il suo amore con Franceska Nuredini senza più timori o segreti.

Tra paparazzate, video virali e possibili progetti di convivenza, la coppia è sempre più sotto i riflettori e continua a far parlare il mondo del gossip e dello spettacolo italiano.