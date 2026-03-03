In queste ore su Canale 5 è andato in onda il primo promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 17 marzo 2026. Tante le novità che caratterizzeranno il celebre reality show, a cominciare dalla conduzione.
Ilary Blasi alla guida del Grande Fratello Vip
Dopo alcuni anni di assenza, Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip. La durata del reality sarà di sei settimane, con i concorrenti chiamati a vivere insieme nella casa più spiata d’Italia per un periodo concentrato ma intenso.
Ad affiancare la Blasi ci saranno due nuove opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che commenteranno le dinamiche della Casa più spiata d’Italia.
Primo promo e anticipazioni sul cast
Ecco i nomi dei concorrenti confermati per il GF Vip 2026 anticipati da Deianira Marzano:
- Adriana Volpe, showgirl e conduttrice
- Antonella Elia, showgirl e conduttrice
- Barbara Prezia, ex concorrente di Pechino Express
- Marco Berry, ex inviato de Le Iene
- Renato Biancardi, influencer ed ex volto di Ex on the Beach
- Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne
- Paola Caruso, showgirl
- Dario Cassini, attore e comico
- Giovanni Calvario, imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Love is Blind – L’amore è cieco
- Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island
- Francesco Faraoni, pugile
- Lucia Ilardo, ex volto di Temptation Island
- Ibiza Altea, influencer nota per Too Hot to Handle
- Francesca Manzini, attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica
- Alessandra Mussolini, politica, attrice e personaggio pubblico
- Raimondo Todaro, ballerino professionista, coreografo e personaggio televisivo
- Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi