A cura della Redazione

In queste ore su Canale 5 è andato in onda il primo promo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il 17 marzo 2026. Tante le novità che caratterizzeranno il celebre reality show, a cominciare dalla conduzione.

Ilary Blasi alla guida del Grande Fratello Vip

Dopo alcuni anni di assenza, Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip. La durata del reality sarà di sei settimane, con i concorrenti chiamati a vivere insieme nella casa più spiata d’Italia per un periodo concentrato ma intenso.

Ad affiancare la Blasi ci saranno due nuove opinioniste: Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, che commenteranno le dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

Primo promo e anticipazioni sul cast

Ecco i nomi dei concorrenti confermati per il GF Vip 2026 anticipati da Deianira Marzano:

  • Adriana Volpe, showgirl e conduttrice
  • Antonella Elia, showgirl e conduttrice
  • Barbara Prezia, ex concorrente di Pechino Express
  • Marco Berry, ex inviato de Le Iene
  • Renato Biancardi, influencer ed ex volto di Ex on the Beach
  • Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne
  • Paola Caruso, showgirl
  • Dario Cassini, attore e comico
  • Giovanni Calvario, imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Love is Blind – L’amore è cieco
  • Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island
  • Francesco Faraoni, pugile
  • Lucia Ilardo, ex volto di Temptation Island
  • Ibiza Altea, influencer nota per Too Hot to Handle
  • Francesca Manzini, attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica
  • Alessandra Mussolini, politica, attrice e personaggio pubblico
  • Raimondo Todaro, ballerino professionista, coreografo e personaggio televisivo 
  • Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi