Ivana Castorina, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato una lunga intervista a Lollo Magazine, raccontando per la prima volta con profondità il suo percorso personale e le sfide affrontate dentro e fuori dalla Casa.

Il percorso di transizione: un racconto mai svelato prima

Ivana ha spiegato: «Purtroppo ho avuto poco tempo per parlare di me, della mia storia e del tema più importante che volevo portare dentro la Casa. Come alcuni sanno, ho affrontato un percorso di transizione concluso nel 2009 con la riattribuzione chirurgica».

E ancora: «Volevo normalizzare la mia esperienza, condividere la mia autenticità e anche parlare di amore», ha aggiunto, sottolineando l’importanza di dare voce alle proprie esperienze senza giudizio.

Contro ogni discriminazione

Dentro la Casa, Ivana Castorina ha preso posizione netta contro le discriminazioni: «Non devono esistere discriminazioni di nessun tipo. Non esiste una persona di serie A e una di serie B. Siamo tutti persone: gioiamo, soffriamo, cadiamo e ci rialziamo».

Ha anche parlato della sorpresa del marito: «Io e mio marito siamo una coppia sposata, eterosessuale, innamorata. I commenti negativi spesso sono frutto di pregiudizi, ma lui smentirebbe subito».

Paure e pressioni prima del Grande Fratello

Ivana ha raccontato la sua principale paura: le ripercussioni sulla famiglia. «Vivevo con molta ansia: temevo commenti infelici verso mio marito o mio fratello», ha spiegato.

Ha inoltre parlato della difficoltà di esporsi pubblicamente: «Vivo in Sicilia e storie come la mia fanno ancora gossip. Non ero pronta a dare strumenti a chi giudica senza capire».

Percorso psicologico e obblighi legali

Durante la transizione, Ivana ha dovuto affrontare un percorso psichiatrico: «All’epoca, il giudice decideva se eri idonea o no. Avevo diciotto anni e mi hanno obbligata a un percorso psicologico, che però mi ha aiutato molto». Ha sottolineato l’importanza del supporto psicologico oggi: «È indispensabile per affrontare un percorso così delicato».

Le dinamiche delle coppie nella Casa

Ivana ha condiviso la sua opinione sulle coppie del Grande Fratello:

Mattia e Grazia : «Avevano qualcosa da sistemare fuori, ma ora la loro relazione è pulitissima».

: «Avevano qualcosa da sistemare fuori, ma ora la loro relazione è pulitissima». Jonas e Anita : «Avevo dubbi iniziali, ma sui social li vedo affiatati e innamorati».

: «Avevo dubbi iniziali, ma sui social li vedo affiatati e innamorati». Rasha e Omer: «Li vedo meno, ma li ho sempre sostenuti. Sono bellissimi e divertenti».

Rivalutazioni fuori dalla Casa

Uscita dal reality, Ivana ha rivalutato alcune persone: «Con Rasha non ho più rapporti, mentre con Benedetta ci siamo chiarite e ho apprezzato la sua sincerità».

Ha aggiunto anche su Domenico: «Fuori non siamo amici, ma ho visto grande educazione e rispetto nei miei confronti. Diamo a Cesare quel che è di Cesare».

Progetti futuri: la tv e la vita quotidiana

Ivana è tornata alla sua quotidianità come operaia metalmeccanica, lavoro che svolge da nove anni, ma si dichiara aperta a nuove esperienze televisive: «Non escludo nulla, anche se reality come L’Isola dei Famosi non farebbero emergere molto di più rispetto al Grande Fratello».