Manca poco più di un mese al ritorno del Grande Fratello Vip, pronto a fare compagnia ai telespettatori a partire da marzo 2026. Sul web iniziano a circolare non solo le voci sui probabili concorrenti, ma anche i rumors sulla nuova casa del reality show.

Questa nuova edizione promette di staccarsi totalmente dalle precedenti: cambieranno conduzione, opinionisti, concorrenti e persino la casa stessa.

Cambiamenti alla conduzione e tra gli opinionisti

Ilary Blasi prenderà il posto di Alfonso Signorini alla conduzione. Tra gli opinionisti, invece, si vocifera l’arrivo di Gianni Sperti e Tina Cipollari, volti storici di Uomini e Donne.

I primi nomi del cast già vicini alla firma

Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, alcuni personaggi famosi sarebbero già in dirittura d’arrivo e pronti a varcare la celebre porta rossa. Si tratta di nomi selezionati già durante la gestione di Signorini e che avrebbero accettato di partecipare anche sotto la conduzione di Ilary Blasi.

Ecco i vip più probabili:

Raimondo Todaro – ballerino siciliano, ex maestro di Ballando con le Stelle ed ex giurato di Amici

– ballerino siciliano, ex maestro di Ballando con le Stelle ed ex giurato di Amici Walter Zenga – ex portiere della Nazionale ed ex calciatore

– ex portiere della Nazionale ed ex calciatore Francesca Manzini – attrice e comica molto amata dal pubblico

– attrice e comica molto amata dal pubblico Ilona Staller – celebre icona pop conosciuta come Cicciolina

Possibile ritorno di Antonella Elia

A questi nomi si aggiunge un’ulteriore indiscrezione lanciata da Bubino Blog: nella casa del Grande Fratello Vip potremmo rivedere anche Antonella Elia, volto storico del reality e protagonista di edizioni passate molto discusse.

Quando inizia la nuova edizione?

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, lo start del Grande Fratello Vip 2026 è fissato per martedì 17 marzo. I fan del reality possono quindi prepararsi a seguire una stagione ricca di colpi di scena e novità assolute.