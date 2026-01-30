Secondo quanto riportato da Biagio D’Anelli, giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello, Zeudi Di Palma non sarebbe affatto single. Nonostante le dichiarazioni passate in cui parlava di essere alla ricerca di un’anima gemella femminile, la realtà – a quanto pare – sarebbe ben diversa.

“Zeudi Di Palma giura di cercare l’anima gemella femminile […] Intanto, lontano dai riflettori, è felicemente occupata. Altro che single: Parigi, hotel romantici e giornate d’amore con il fidanzato ben nascosto. Ai follower le briciole, a lui la Torre Eiffel”.

A rafforzare l’indiscrezione, D’Anelli ha anche pubblicato alcune immagini che ritrarrebbero Zeudi Di Palma in compagnia del nuovo fidanzato, alimentando ulteriormente il gossip sul suo attuale stato sentimentale.

Zeudi Di Palma dice basta ai fan ossessivi

Negli ultimi mesi, l’ex gieffina napoletana ha ricevuto grande affetto dai follower, spesso accompagnato da regali costosi e attenzioni continue. Tuttavia, non tutto questo entusiasmo è stato vissuto positivamente.

Zeudi Di Palma ha deciso di mettere un freno all’invadenza di alcuni fan che, secondo lei, hanno superato il limite trasformando il sostegno in un comportamento ossessivo e poco sano.

Durante una diretta su TikTok, ha dichiarato senza mezzi termini:

“Il Grande Fratello è chiuso. Non esiste più il GF, è finito, dovete svegliarvi”.

E ha poi aggiunto parole ancora più dure: “Per alcune sembra che io sia la loro ragazza. Ma non è normale. Siete fanatiche e non state bene”.

Le ragioni dell’invadenza dei fan e il diritto alla privacy

Negli ultimi tempi, Zeudi Di Palma si è spesso trovata costretta a giustificare pubblicamente le proprie scelte sentimentali e personali. Ogni decisione, ogni movimento e ogni silenzio sono stati analizzati e commentati sui social, creando una pressione costante.

Per questo motivo, l’ex concorrente del Grande Fratello ha ribadito con forza il proprio diritto alla privacy e alla libertà di vivere la propria vita senza sentirsi controllata o giudicata dai follower.