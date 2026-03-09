Adrenalina, fatica ma anche emozioni, scoperte e sorprese: sta per partire la nuova, sfiancante e indimenticabile avventura di Pechino Express. I viaggiatori della nuova stagione sono pronti al check-in e l’imbarco è fissato per giovedì 12 marzo, in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW.

Quest’anno il reality di viaggio volerà dritto verso est con una delle rotte più sorprendenti di sempre: Indonesia, Cina e Giappone, per un totale di oltre 5.450 chilometri tra paesaggi spettacolari, culture lontane e prove al limite della resistenza.

Costantino della Gherardesca alla guida con tre inviati speciali

A guidare la spedizione sarà ancora una volta Costantino della Gherardesca, capitano dell’avventura che accompagnerà le coppie tappa dopo tappa fino al traguardo finale.

Per la prima volta nella storia dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, il conduttore sarà affiancato da tre inviati, uno per ciascun Paese del percorso:

Lillo

Giulia Salemi

Guido Meda

Zaino in spalla, 10 coppie di concorrenti sono pronte a partire per un viaggio che metterà alla prova resistenza fisica, spirito di adattamento e capacità di sopravvivenza.

Le coppie in gara a Pechino Express

Ecco i protagonisti della nuova edizione:

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni – Gli Spassusi

e – Gli Spassusi Chanel Totti e Filippo Laurino – I Raccomandati

e – I Raccomandati Jo Squillo e Michelle Masullo – Le Dj

e – Le Dj Fiona May e Patrick Stevens – I Veloci

e – I Veloci Dani Faiv e Tony 2Milli – I Rapper

e – I Rapper Steven Basalari e Viviana Vizzini – Gli Ex

e – Gli Ex Tay Vines e Assane Diop – I Comedian

e – I Comedian Elisa Maino e Mattia Stanga – I Creator

e – I Creator Candelaria e Camila Solórzano – Le Albiceleste

e – Le Albiceleste Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani – Le Biondine

Tra le curiosità della stagione, Fiona May e Patrick Stevens non sono solo compagni di squadra ma anche una coppia nella vita reale.

Un’altra presenza molto attesa è quella di Chanel Totti, figlia dell’ex capitano della Roma Francesco Totti e della conduttrice Ilary Blasi, in gara insieme al suo migliore amico d’infanzia Filippo Laurino.

Un viaggio di oltre 5.450 chilometri

Nel corso delle tappe di Pechino Express 2026, le coppie dovranno affrontare un percorso di oltre 5.450 chilometri attraversando tre Paesi molto diversi tra loro.

I concorrenti avranno a disposizione pochissimi elementi di base:

uno zaino con dotazione minima

solo 1 euro al giorno a persona in valuta locale

Per proseguire nel viaggio dovranno quindi affidarsi all’intraprendenza, cercare passaggi sui mezzi di trasporto locali e trovare ospitalità presso le popolazioni del posto.

Il reality metterà i viaggiatori di fronte a tradizioni antiche, usanze curiose e cibi spesso inaspettati. Più riusciranno ad adattarsi allo stile di vita locale, più l’esperienza diventerà intensa e indimenticabile.

Il Tappeto Rosso e la temutissima Busta Nera

Alla fine di ogni tappa, le coppie raggiungeranno il celebre Tappeto Rosso, dove Costantino della Gherardesca proclamerà la classifica di arrivo.

Chi arriverà nelle ultime posizioni rischierà l’eliminazione, ma il destino finale sarà deciso dalla temutissima Busta Nera, che stabilirà se la puntata sarà eliminatoria oppure no.

Nella prima tappa la Busta Nera sarà portata dalla coppia Gli Ex, Steven Basalari e Viviana Vizzini, vincitori della prova speciale di “Pechino Express – La Missione Zero”, lo speciale che ha inaugurato la nuova stagione.

Le tappe: Bali, Cina e il Sol Levante

Il viaggio partirà dall’Indonesia, tra le atmosfere spirituali di Bali e Java, dove templi antichi e natura selvaggia si intrecciano tra acqua, vulcani e foreste.

Successivamente i concorrenti entreranno nel cuore della Cina, un Paese sospeso tra passato, presente e futuro, attraversando città simbolo come Shanghai e Nanchino.

L’ultima parte del percorso porterà le coppie fino al Giappone, il Paese del Sol Levante, dove tradizione e modernità convivono tra metropoli avveniristiche e templi millenari.

Le tappe toccheranno città iconiche come Tokyo, fino ad arrivare alla finalissima di Kyoto.

Quando inizia Pechino Express 2026

La nuova stagione di Pechino Express debutta giovedì 12 marzo alle 21:15 su Sky Uno e sarà disponibile in streaming su NOW, oltre che on demand su Sky Go.

Un viaggio imprevedibile e affascinante che porterà i concorrenti dall’Indonesia al Giappone, attraversando l’Asia orientale in una delle edizioni più dure e spettacolari di sempre.

Alla fine della gara, i viaggiatori torneranno a casa con gli occhi e l’anima pieni delle meraviglie incontrate lungo il percorso.ì