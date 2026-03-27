Uomini e Donne, Matteo Stratoti riappare sui social: spunta il commento di Andrea Iannone e scoppia il caso

Dopo la messa in onda della scelta di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne, i riflettori sono tornati su Matteo Stratoti, protagonista di un momento particolarmente intenso e carico di emozione. La tronista ha infatti deciso di lasciare il programma insieme ad Alessio Rubeca, rifilando un netto “no” a Matteo, che non ha nascosto il suo dispiacere.

Subito dopo la puntata, il giovane si è lasciato andare a un lungo sfogo, mostrando tutta la sua delusione per un epilogo diverso da quello sperato. A distanza di qualche ora, però, Matteo Stratoti è tornato sui social con un messaggio di ringraziamento e riflessione che ha colpito molti fan del programma.

Il messaggio social di Matteo Stratoti dopo la scelta

Nel suo post, Matteo ha voluto sottolineare quanto questa esperienza gli abbia lasciato, nonostante il finale amaro: “Non sono uno da molte parole, ma oggi voglio usare parole preziose per persone preziose. È stato un percorso che in così poco tempo mi ha insegnato veramente tanto…”.

Nel lungo messaggio, il ragazzo ha ringraziato Maria De Filippi per l’opportunità, così come Michele Perna, definito una figura fondamentale durante il percorso. Non sono mancati i ringraziamenti anche a Gianni Sperti, Tina Cipollari e a tutta la redazione del programma.

Il commento di Andrea Iannone che accende il web

A far mormorare il web nelle ultime ore è stato un dettaglio comparso sotto l’ultimo post social di Matteo Stratoti, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tra i tanti messaggi di sostegno ricevuti dopo la scelta di Sara Gaudenzi, non è infatti passato inosservato un commento firmato da Andrea Iannone. Argomenti uomini e donne

Il noto pilota motociclistico ha scritto una frase che ha subito attirato l’attenzione degli utenti: “Ti sfondo, esci fuori!”.

Battuta o frecciata? I dubbi dei fan

Il commento di Andrea Iannone ha alimentato diverse interpretazioni. Alcuni utenti hanno ipotizzato un tono ironico e scherzoso, mentre altri hanno collegato la frase alle critiche ricevute da Matteo Stratoti durante il suo percorso, in cui era stato talvolta etichettato come una persona incline allo scontro.

La cancellazione del commento: scelta strategica

Poco dopo la pubblicazione, però, Andrea Iannone ha deciso di eliminare il commento. Una mossa che sembra voler evitare fraintendimenti, polemiche o ulteriori speculazioni, ma Nonostante la rimozione, lo screenshot del commento ha continuato a circolare online, alimentando il chiacchiericcio tra gli appassionati di Uomini e Donne.