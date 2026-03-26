Uomini e Donne, Matteo Stratoti in lacrime dopo la scelta di Sara Gaudenzi: "Ci credevo veramente"

Sara Gaudenzi ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne in modo del tutto inaspettato durante la puntata andata in onda questo pomeriggio.

Una decisione arrivata senza preavviso, dopo le forti critiche ricevute in studio, soprattutto da parte dell’opinionista Tina Cipollari, che ha messo in dubbio la sincerità del percorso della tronista.

Le critiche in studio e il confronto acceso

Durante la puntata, Tina Cipollari ha accusato Sara Gaudenzi di avere una preferenza evidente per Alessio Rubeca, sostenendo che l’altro corteggiatore, Matteo Stratoti, fosse stato tenuto solo per prolungare il percorso.

Nel mirino delle critiche anche il comportamento della tronista nei confronti di Matteo: secondo gli opinionisti, Sara non avrebbe fatto alcun passo verso di lui, nemmeno dopo le sue scuse per un episodio acceso avvenuto nella registrazione precedente, in cui – secondo i racconti – si sarebbe sfiorata una rissa con Ciro Solimeno.

La scelta improvvisa: Sara lascia il trono con Alessio

Travolta dalle polemiche, Sara Gaudenzi ha deciso di sorprendere tutti: ha dichiarato di aver compreso che le differenze con Matteo erano troppo profonde e ha scelto Alessio, lasciando così il trono.

Una decisione rapida, emotiva e non programmata, che ha cambiato completamente il corso della puntata. Argomenti uomini e donne

Le parole di Matteo Stratoti dopo la scelta

Subito dopo la registrazione, raggiunto dalle telecamere di Witty, Matteo Stratoti ha espresso tutta la sua delusione: “Sono arrabbiato, sono stato preso in giro. Io ho investito in questa cosa, dal lavoro, dalla famiglia… come mi devo sentire?”.

Il corteggiatore ha poi raccontato il suo stato emotivo, lasciandosi andare a uno sfogo molto personale: “Investo sempre e sbaglio ogni volta… vorrei una persona che mi comprenda, non sempre essere io a capire gli altri”.

Matteo ha anche ammesso di sentirsi più fragile rispetto al passato: “Non so perché ma inizio a cedere un po’, prima ero più forte”.

Infine, il rammarico più grande: “Mi dispiace di non essere stato capito da lei… io ci credevo veramente”.