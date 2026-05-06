Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il settimanale Chi fa chiarezza: la verità sulla presunta crisi tra i “Prelemi”

Le voci di una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tornano ciclicamente a circolare, alimentate da indiscrezioni e interpretazioni social. Nelle ultime settimane, a rilanciare il gossip era stato anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, che aveva parlato di un possibile momento difficile tra i due.

Tuttavia, la coppia continua a smentire indirettamente ogni allarme, mostrando segnali di normalità e stabilità, anche se con un approccio sempre più riservato alla vita privata.

La coppia si mostra insieme alla premiere de “Il diavolo veste Prada”

Solo pochi giorni fa, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono apparsi sorridenti e affiatati alla premiere italiana de “Il diavolo veste Prada”, smentendo di fatto le recenti speculazioni.

Anche un intervento social di Pierpaolo Pretelli era stato interpretato da molti fan come una risposta ironica alle voci di crisi, ma non sufficiente a dissipare completamente i dubbi del pubblico.

Le “Chicche di gossip” di Chi: nessuna crisi tra i Prelemi

A fare ulteriore chiarezza è intervenuto il giornalista Giuseppe Candela, attraverso la rubrica Chicche di gossip sul settimanale Chi.

Secondo quanto riportato, non ci sarebbe alcuna rottura in corso tra i cosiddetti “Prelemi”, soprannome con cui i fan identificano la coppia.

“In modo ciclico si parla di una crisi dei Prelemi, ma Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno fatto filtrare la loro smentita”.

La scelta di una nuova gestione della vita social

Sempre secondo Candela, la coppia avrebbe deciso di cambiare il proprio approccio alla comunicazione pubblica.

In particolare, Pretelli e Salemi avrebbero scelto di evitare il cosiddetto “effetto reality”, riducendo la condivisione costante della loro quotidianità sui social network.

Una decisione consapevole che non implica un allontanamento, ma una maggiore attenzione alla privacy e ai rispettivi percorsi professionali.

Una relazione solida anche dopo la nascita del figlio Kian

La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, iniziata sotto i riflettori televisivi, continua dunque lontano dall’iper-esposizione social.

La coppia, che il 10 gennaio 2025 ha accolto la nascita del piccolo Kian, viene descritta come ancora solida, nonostante i normali alti e bassi di una relazione vissuta anche sotto i riflettori.