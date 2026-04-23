Grande Fratello Serbia choc, un concorrente cerca di strangolare una donna e interviene la sicurezza: video

Il format del Grande Fratello continua a far discutere a livello internazionale, ma quanto accaduto nella versione serba ha superato ogni limite, generando forte indignazione online e accendendo il dibattito sulla sicurezza del reality.

Lo scontro tra Maja Marinković e Asmin Durdžić

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i protagonisti dell’episodio sono Maja Marinković e Asmin Durdžić, coinvolti all’interno del reality in una relazione definita turbolenta.

La situazione sarebbe degenerata rapidamente all’interno della camera da letto della Casa, dove un confronto verbale acceso si sarebbe trasformato in violenza fisica in pochi istanti.

Dalle accuse alla violenza fisica

Le ricostruzioni parlano di una lite iniziata con forti accuse reciproche. In questo contesto, Maja Marinković avrebbe colpito Asmin Durdžić, provocandogli la perdita di un dente.

La reazione dell’uomo sarebbe stata immediata e particolarmente violenta: avrebbe afferrato la concorrente alla testa e successivamente al collo, arrivando — secondo alcune testimonianze riportate — a tentare di strangolarla.

L’intervento degli altri concorrenti e della sicurezza

Le urla avrebbero attirato l’attenzione degli altri partecipanti, che sono intervenuti nel tentativo di separare i due concorrenti. Tuttavia, la situazione è stata considerata abbastanza grave da richiedere anche l’intervento della sicurezza del programma, che ha allontanato immediatamente Asmin Durdžić dalla Casa.

Il rientro nella Casa e le polemiche del pubblico

Dopo aver trascorso la notte con le autorità, Asmin Durdžić è stato successivamente reintegrato nel programma. Il suo ritorno nella Casa ha suscitato sorpresa e confusione tra gli altri concorrenti e tra il pubblico.

Dopo un iniziale atteggiamento silenzioso e distante, l’uomo si sarebbe nuovamente avvicinato a Maja Marinković, alimentando ulteriori polemiche sui social.

Le accuse alla produzione del Grande Fratello serbo

L’episodio ha scatenato una forte reazione online. Molti utenti hanno criticato la produzione del Grande Fratello serbo, accusandola di non garantire standard adeguati di sicurezza e di gestione dei conflitti all’interno della Casa.

La versione di Asmin Durdžić

Nel corso delle ore successive, Asmin Durdžić ha fornito la propria versione ai coinquilini, sostenendo di aver reagito dopo essere stato colpito più volte da Maja Marinković durante la discussione.