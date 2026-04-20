GF Vip, spunta un retroscena su Paola Caruso: "Tre persone per bloccarla, ha gridato tutta notte"

Le tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip continuano ad accendere il dibattito sul web. Al centro delle polemiche questa volta c’è Paola Caruso, finita nel mirino del pubblico per alcune dure dichiarazioni contro Antonella Elia, fresca di accesso alla finale dopo aver vinto il televoto contro Alessandra Mussolini durante la decima puntata.

Paola Caruso critica la finale di Antonella Elia

L’ex Bonas di Avanti un Altro non avrebbe gradito la vittoria della coinquilina e, nei giorni successivi, avrebbe manifestato apertamente il proprio dissenso con toni molto accesi.

Secondo quanto emerso, Paola Caruso avrebbe definito Antonella Elia con parole pesanti, sostenendo che il suo posto in finale sarebbe “immeritato”. Frasi che hanno immediatamente sollevato un’ondata di critiche sui social, dove molti utenti hanno condannato il linguaggio utilizzato.

Il desiderio di dare il buon esempio al figlio Michele

In diverse occasioni, Paola Caruso aveva raccontato di voler partecipare al reality anche per lanciare un messaggio positivo al figlio Michele. Proprio per questo motivo, spesso avrebbe indicato Antonella Elia come un cattivo esempio all’interno del programma.

Tuttavia, in seguito alle recenti polemiche, in molti hanno ricordato un episodio del passato televisivo della concorrente.

Il precedente a La Pupa e il Secchione: la squalifica nel 2022

Nel 2022, infatti, Paola Caruso faceva parte del cast de La Pupa e il Secchione, dove venne squalificata dopo un acceso scontro con Mila Suarez.

Per lungo tempo i dettagli della lite erano rimasti poco chiari. Ora però a raccontare nuovi retroscena è stata Elena Morali, intervenuta nel programma A Tutto Gossip condotto da Lisa Fusco. Argomenti grande fratello

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Elena Morali racconta tutto: “Ci sono volute tre persone per fermarla”

Secondo la versione fornita da Elena Morali, il litigio sarebbe degenerato rapidamente: “Mila è una che comunque sa provocare, ma in quel caso non ha detto nulla. Paola sosteneva che fosse stata toccata una questione riguardante il figlio, ma io non ho sentito nulla del genere. A un certo punto si è alzata e si è avventata contro Mila, strappandole gli orecchini. Ci sono volute tre persone per bloccarla”.

La lite sarebbe proseguita tutta la notte

Sempre secondo Morali, la tensione non si sarebbe fermata lì. Dopo lo scontro, Paola Caruso avrebbe continuato a gridare contro Mila Suarez, tanto da rendere necessario separarle anche nelle stanze.

“Hanno dovuto portarla via. La notte ha continuato a urlare e insultare Mila. Anche il giorno dopo in studio la tensione era altissima”.

Il vero motivo dello scontro?

Per Elena Morali, la ragione della lite non sarebbe stata soltanto la presunta frase sul figlio di Paola Caruso. Dietro lo scontro potrebbero esserci state anche gelosie e attriti accumulati nei giorni precedenti.

Secondo l’ex Pupa, infatti, alla Caruso avrebbe dato fastidio il rapporto tra Gianmarco e Mila Suarez, che avrebbe ricevuto maggiori attenzioni.