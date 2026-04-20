Nicolò Brigante rompe il silenzio dopo l'addio al GF Vip: "Ho dato tutto"

Durante la decima puntata del Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa. Una scelta maturata al termine di giorni complessi segnati da tensioni, dubbi e un percorso emotivo sempre più difficile da sostenere.

Una decisione sofferta: perché Nicolò Brigante ha lasciato il GF VIP

Già nelle ore precedenti alla diretta, Nicolò Brigante aveva lasciato intuire di essere arrivato a un punto di rottura. Ansie, fragilità e una crescente difficoltà nel gestire le emozioni all’interno del reality hanno pesato sulla sua permanenza.

Durante la puntata, è arrivata la decisione ufficiale: lasciare il gioco e tornare alla vita reale. Una scelta personale e consapevole, che segna la fine anticipata del suo percorso nella Casa.

Il messaggio dopo l’uscita: “Adesso si riparte”

A poche ore dall’abbandono, Nicolò Brigante è tornato sui social, rompendo il silenzio con un messaggio intenso rivolto ai fan: “Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero. Adesso si riparte, a modo mio”. Argomenti grande fratello

Un percorso discreto ma intenso nella Casa

All’interno del GF VIP, l’ex tronista aveva scelto un profilo basso, evitando scontri e dinamiche eccessive. Tuttavia, negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.

Dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, il peso dell’esperienza si è fatto più evidente: dubbi, tensioni e una crescente fatica nel gestire le emozioni hanno portato Nicolò Brigante a mettere in discussione la sua permanenza fino alla decisione finale.