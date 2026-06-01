Eleonora Cecere svela la verità sulle ex amiche di Non è la Rai: "Basta bugie, non ci parliamo più"

Dopo mesi di indiscrezioni, arriva la conferma di Eleonora Cecere: il legame storico con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo si sarebbe definitivamente spezzato. Le tre ex protagoniste di Non è la Rai, che avevano partecipato insieme al Grande Fratello 2024, oggi non avrebbero più alcun rapporto.

Dal Grande Fratello ai rumor sulla crisi: cosa è successo tra le tre ex Non è la Rai

Amiche da oltre trent’anni, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo avevano dimostrato fin da subito una forte complicità durante la loro esperienza al Grande Fratello 2024.

La prima a lasciare il reality è stata Eleonora Cecere, che dopo circa un mese e mezzo ha deciso di ritirarsi per tornare dalle figlie, che soffrivano la sua assenza. Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, invece, hanno proseguito il percorso all’interno della Casa. Argomenti grande fratello

Terminato il programma, le tre sono apparse insieme soltanto in occasione di una puntata di Verissimo. Da quel momento, però, hanno iniziato a circolare voci insistenti su presunti attriti e su una profonda frattura nel loro rapporto.

Le dichiarazioni di Ilaria Galassi: “Ci possono essere punti di vista diversi”

Nelle scorse settimane, ospite del programma A Tutto Gossip condotto da Lisa Fusco su RTV Web, Ilaria Galassi aveva ridimensionato le indiscrezioni.

“Voglio molto bene a tutte e due perché siamo cresciute insieme. Ci possono essere stati punti di vista diversi, ma non vedo perché dovrei avercela con loro”, aveva dichiarato.

Pur ammettendo una certa distanza creatasi nell’ultimo anno, l’ex volto di Non è la Rai aveva sottolineato come un’amicizia lunga oltre tre decenni non possa essere cancellata da alcune incomprensioni.

Pamela Petrarolo: “Ci siamo allontanate, ma non abbiamo litigato”

Anche Pamela Petrarolo aveva negato l’esistenza di scontri accesi tra le tre amiche.

“Finito il Grande Fratello ci siamo viste per una puntata di Verissimo, abbiamo fatto il viaggio fino a Milano insieme. Sicuramente ci sono state delle divergenze, o comunque modi diversi di vedere le cose. Non ci sono state litigate”.

La Petrarolo aveva spiegato che il loro allontanamento sarebbe stato favorito da impegni lavorativi e da alcune incomprensioni, senza però arrivare a una vera e propria rottura.

“Mi dispiace che ci siamo allontanate, ma credo che si stia dando troppo peso a qualcosa che non esiste”, aveva aggiunto.

Eleonora Cecere rompe il silenzio: “Basta bugie e ipocrisia”

A distanza di settimane, la versione fornita da Eleonora Cecere appare molto diversa.

Ospite dello stesso programma di Lisa Fusco, l’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato senza mezzi termini che il rapporto con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo sarebbe ormai terminato.

“Loro dicono che non è vero niente? Inutile fare le buoniste e le commedie. Bisogna dire le cose come stanno. Sono state dette troppe bugie. Basta bugie, basta ipocrisia”.

Parole che sembrano confermare definitivamente la fine dello storico trio nato ai tempi di Non è la Rai.

L’episodio che avrebbe ferito Eleonora Cecere

Tra i motivi della delusione, Eleonora Cecere ha raccontato un episodio che l’avrebbe profondamente segnata.

L’ex volto televisivo ha spiegato di essere stata ricoverata e sottoposta a un intervento chirurgico nel marzo scorso, senza ricevere alcuna telefonata dalle due ex amiche.

“Sono stata in ospedale, mi hanno tolto un organo. Non ho ricevuto nemmeno una telefonata da loro due. Sono stata male, una chiamata la potevano fare”.

Un gesto mancato che, secondo quanto raccontato dalla Cecere, avrebbe contribuito ad allargare ulteriormente la distanza tra loro.

La vicenda di Pamela Petrarolo dopo il Grande Fratello

Eleonora ha anche ricordato quanto accaduto il 30 dicembre 2024, quando Pamela Petrarolo lasciò improvvisamente il Grande Fratello per motivi familiari.

“Appena l’ho saputo mi è preso un colpo. Ho iniziato subito a chiamarla e a scriverle. Mi ha risposto soltanto la sera del 31 dicembre con un messaggio molto freddo: ‘Privacy, non posso parlare’”.

Secondo la Cecere, quella risposta sarebbe stata difficile da accettare considerando il lungo rapporto che le univa.

Il messaggio di Ilaria Galassi e la decisione definitiva

L’unico contatto recente sarebbe arrivato da Ilaria Galassi, che avrebbe inviato un messaggio a Eleonora Cecere nelle scorse settimane.

Nonostante ciò, la showgirl ha escluso qualsiasi possibilità di riavvicinamento.

“Le nostre strade sono divise ormai, ognuna ha il suo percorso. Io sto bene così, ho una famiglia stupenda, sono serena e lavoro tanto”.

Parole che sembrano chiudere definitivamente il capitolo dell’amicizia tra le tre ex protagoniste di Non è la Rai, lasciando intendere che una riconciliazione, almeno per il momento, appare molto lontana.