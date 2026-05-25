GF Vip, ex vippone svela un retroscena shock: "Mi hanno proposto una finta relazione in Casa"

Giovanni Ciacci torna a parlare della sua esperienza al GF Vip 7 e lo fa con nuove rivelazioni che stanno già facendo discutere il pubblico. Il costumista, ospite del podcast Mediocracy, ha raccontato alcuni retroscena inediti legati alla sua breve permanenza nella Casa più spiata d’Italia, durata appena due settimane.

“Al GF Vip mi hanno proposto una finta relazione”

Nel corso dell’intervista, Giovanni Ciacci ha spiegato di aver ricevuto, durante il reality, una proposta particolare da parte di uno o più concorrenti: “Tra i concorrenti c’è stato chi mi ha chiesto: ‘Fidanziamoci per finta’”.

Una richiesta che, secondo Ciacci, sarebbe stata finalizzata esclusivamente a creare dinamiche televisive, visibilità e interesse mediatico. Lo stylist ha però rifiutato senza esitazioni: “Io ho detto di no. Non mi interessava. Io non vado con qualcuno se non mi piace. Perché avrei dovuto farlo?”. Argomenti grande fratello

Ciacci ha sottolineato come il suo approccio sia sempre stato lontano dalle logiche costruite dei reality show, spesso basate su relazioni, litigi e dinamiche forzate.

“Non ero funzionale al reality”

Nel suo racconto, Giovanni Ciacci ha anche ammesso di non essersi mai sentito davvero adatto a quel tipo di programma: “I reality hanno bisogno di dinamiche, fidanzamenti, corna, liti. Io non funzionavo”.

Secondo lo stylist, la sua mancanza di conflitti e relazioni forzate avrebbe reso meno “televisiva” la sua permanenza nella Casa, contribuendo alla sua uscita anticipata.

Il caso Pamela Prati e le dinamiche nella Casa

Ciacci ha inoltre ricordato di essere stato accostato a Pamela Prati, già al centro del caso mediatico legato a Mark Caltagirone. Tuttavia, ha spiegato di non aver mai voluto alimentare ulteriori polemiche: “Mi dispiaceva per quello che aveva subito. Alla prima occasione ciao, ciao”.

Le parole su Alfonso Signorini e la sua esperienza al GF Vip

Nel corso della stessa intervista, Giovanni Ciacci ha anche parlato del conduttore Alfonso Signorini, lasciando trasparire alcune perplessità sulla gestione della sua partecipazione al reality.

Ciacci ha raccontato di aver avuto la sensazione di una possibile strumentalizzazione della sua condizione di sieropositivo, pur riconoscendo l’impatto positivo che la sua testimonianza ha avuto sul pubblico: “Non so se sono stato strumentalizzato. Però se la mia esperienza è servita a far capire che l’HIV non è una condanna, allora sono soddisfatto”.

Ha inoltre ricordato che gli sarebbero stati promessi dei “supporti” durante il programma, che però non si sarebbero concretizzati nei momenti di difficoltà.