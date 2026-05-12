Grande Fratello Vip, chi sarà il terzo finalista? Il risultato dei sondaggi

Stasera il pubblico scoprirà chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip 8, pronto a raggiungere Antonella Elia e Alessandra Mussolini nella corsa verso la finalissima del reality di Canale 5.

Dopo la quindicesima puntata, al televoto sono finiti Adriana Volpe, Lucia Ilardo, Raimondo Todaro, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Tra loro si nasconde il concorrente che conquisterà l’immunità fino alla finale.

Secondo le anticipazioni più accreditate, la diretta seguirà lo stesso schema già visto nelle precedenti nomination decisive: dopo aver eliminato i tre gieffini meno votati, Ilary Blasi inviterà in studio i due concorrenti rimasti, annunciando poi il preferito dal pubblico. Argomenti grande fratello

Sondaggi GF Vip: sfida apertissima tra Adriana Volpe e Lucia Ilardo

I sondaggi online pubblicati su siti, forum e pagine social dedicate al Grande Fratello Vip 8 mostrano una situazione molto equilibrata.

Al momento, la concorrente favorita sarebbe Adriana Volpe, con percentuali comprese tra il 35% e il 42%. Subito dietro troviamo Lucia Ilardo, che oscilla invece tra il 34% e il 40% delle preferenze.

Più distaccato Raimondo Todaro, fermo tra il 7% e il 13%, mentre Raul Dumitras e Renato Biancardi chiudono la classifica con percentuali comprese tra il 2% e il 5%.

Fanbase decisive: Antonella Elia contro Alessandra Mussolini

La sfida per il terzo posto in finale sembra quindi trasformarsi in un vero e proprio scontro tra fandom.

Da una parte ci sono i sostenitori di Antonella Elia, che appoggiano apertamente Adriana Volpe. Dall’altra i fan di Alessandra Mussolini, schierati con Lucia Ilardo.

Il televoto di questa sera potrebbe quindi offrire anche un’indicazione importante su chi, tra le due finaliste già ufficiali, possa contare sulla fanbase più attiva e organizzata sui social.

Le nomination al contrario nella scorsa puntata

Durante la diretta di venerdì scorso, Ilary Blasi ha chiesto ai concorrenti di indicare il gieffino che non avrebbero voluto vedere nella corsa verso la finale.

Le scelte dei concorrenti

Francesca Manzini ha votato contro Adriana Volpe , accusandola di non aver mostrato completamente il proprio carattere e di essersi spesso trattenuta all’interno della Casa.

ha votato contro , accusandola di non aver mostrato completamente il proprio carattere e di essersi spesso trattenuta all’interno della Casa. Renato Biancardi ha scelto invece Francesca Manzini , sostenendo che non meriti un posto in finale.

ha scelto invece , sostenendo che non meriti un posto in finale. Adriana Volpe ha nominato Raul Dumitras , pur confessando di aver avuto qualche dubbio prima della scelta.

ha nominato , pur confessando di aver avuto qualche dubbio prima della scelta. Raul Dumitras ha votato contro Francesca Manzini , spiegando di non essere mai riuscito a comprenderla fino in fondo.

ha votato contro , spiegando di non essere mai riuscito a comprenderla fino in fondo. Lucia Ilardo ha indicato Raimondo Todaro , definendolo il concorrente con cui ha legato meno durante il percorso nel reality.

ha indicato , definendolo il concorrente con cui ha legato meno durante il percorso nel reality. Raimondo Todaro ha ricambiato il voto verso Lucia Ilardo, spiegando: “Voto per esclusione, sono troppo affezionato agli altri e non posso votarli”.

Le scelte di Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Anche le due finaliste hanno espresso le loro preferenze nel segreto del confessionale.

Antonella Elia ha votato contro Francesca Manzini, dichiarando: “Mi dispiace, ma non mi piace il suo modo di comportarsi nella Casa”.

Sulla stessa linea anche Alessandra Mussolini, che ha criticato diversi atteggiamenti della concorrente, soffermandosi anche sulla sua vicinanza a Raimondo Todaro.

Chi sarà il terzo finalista del Grande Fratello Vip 8?

Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, la corsa per il terzo posto in finale sembra ormai ridotta a due nomi: Adriana Volpe e Lucia Ilardo.

La decisione finale spetterà al pubblico da casa, chiamato a scegliere chi merita di continuare il percorso verso la vittoria del Grande Fratello Vip 8.