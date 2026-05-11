GF Vip: il bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras fa esplodere il caos, lei: “Non volevo, mi è saltato addosso”

Nelle fasi finali di Grande Fratello VIP 8, le dinamiche nella Casa si fanno sempre più intense. Un episodio avvenuto durante un party a tema ha acceso un acceso scontro tra i concorrenti, coinvolgendo in particolare Francesca Manzini, Raul Dumitras, Alessandra Mussolini e Antonella Elia.

Party nella Casa e il bacio “per gioco”

Secondo quanto riportato, gli autori del reality avrebbero organizzato un evento speciale con musica e prosecco per alcuni concorrenti. Durante la serata, tra scherzi e leggerezza, Francesca Manzini e Raul Dumitras avrebbero condiviso un bacio definito “per gioco”.

La situazione è però diventata rapidamente oggetto di discussione all’interno della Casa, soprattutto dopo che l’episodio è stato raccontato dagli altri concorrenti. Argomenti grande fratello

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La versione di Francesca Manzini

In un primo momento, Francesca Manzini avrebbe confermato l’accaduto, ma successivamente ha chiarito la propria posizione, spiegando di non aver gradito la diffusione del racconto e sottolineando che si sarebbe trattato di un gesto improvviso: “Mi ha baciato Raul, per gioco. Mi è saltato addosso, è successo all’improvviso. Io mi sono divertita meno perché non mi andava”.

Le sue parole hanno però innescato un acceso dibattito tra i concorrenti.

Lo scontro con Alessandra Mussolini

La reazione più dura è arrivata da Alessandra Mussolini, che ha accusato la Manzini di aver distorto la realtà dell’accaduto, sostenendo che le sue parole potessero far passare un messaggio grave: “Tu non stai bene. Stai facendo passare una cosa malissimo. Non puoi dire che ti ha baciata a forza”.

La concorrente ha poi proseguito con toni molto accesi, accusando Francesca di voler creare dinamiche televisive e di alimentare polemiche all’interno della Casa.

Antonella Elia si schiera nella discussione

Anche Antonella Elia è intervenuta nello scontro, criticando il comportamento della Manzini e collegando la situazione ad altre tensioni già avvenute nel reality: “Non possiamo parlare di nulla senza che diventi un caso. Se fai certe cose, poi non puoi impedire che se ne parli”.

La discussione si è ulteriormente intensificata, coinvolgendo diversi concorrenti e trasformandosi in un confronto collettivo durato ore.

Una notte di tensioni nella Casa

Lo scontro ha occupato gran parte della notte, dividendo i concorrenti e alimentando accuse reciproche. Da un lato chi sostiene che l’episodio sia stato amplificato, dall’altro chi ritiene che la gestione del racconto abbia creato confusione e malintesi.

Nel frattempo, Francesca Manzini ha ribadito la propria posizione, chiedendo rispetto e invitando gli altri a non continuare a discutere dell’episodio.