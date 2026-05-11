Paola Caruso a Verissimo: confessioni sul GF Vip tra fragilità, rabbia e rinascita personale

Ospite a Verissimo, Paola Caruso ha raccontato senza filtri la sua esperienza nella Casa di Grande Fratello Vip, soffermandosi soprattutto sulle emozioni più intense vissute durante il percorso televisivo.

“Ho scoperto le mie fragilità”

Nel salotto di Silvia Toffanin, la showgirl ha spiegato come l’esperienza nel reality l’abbia messa profondamente alla prova: “Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza che mi ha cambiato molto. Ho scoperto di avere tante fragilità e una parte del mio carattere che non conoscevo”, ha raccontato Paola Caruso.

La concorrente ha ammesso di essersi rivista spesso nei comportamenti avuti nella Casa: “Sono sempre stata vera, non ho mai giocato, ma ho sbagliato alcuni modi. Sotto pressione è uscita una parte di me che non è quella di tutti i giorni”. Argomenti grande fratello

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Durante il racconto, Paola Caruso ha parlato anche delle reazioni emotive più forti vissute nel reality: “Ho trasformato il dolore in aggressività e rabbia. Ho provato emozioni forti che non ho sempre saputo gestire”, ha spiegato.

La vita sentimentale: “Lui è rimasto al mio fianco”

Spazio anche alla vita privata. Paola Caruso ha confermato di essere ancora legata all’uomo con cui era già prima dell’ingresso nella Casa: “Lui è rimasto al mio fianco, nonostante i 42 giorni senza contatti. Penso di amarlo ancora più di prima”.

La showgirl ha aggiunto che il compagno le avrebbe chiesto di non allontanarsi più e di non lasciarlo solo.

La sorpresa del figlio Michele

L’intervista si è conclusa con un momento emozionante: una sorpresa dedicata al figlio Michele, che ha reso ancora più personale e intensa la sua ospitata.

Il rapporto con lo studio del GF Vip

Negli ultimi giorni, Paola Caruso ha anche chiarito sui social il motivo della sua assenza in studio tra gli eliminati del reality, insieme a Dario Cassini, Nicolò Brigante, Giovanni Calvario e Blu Barbara Prezia.

In una risposta su Instagram ha spiegato: “Volevo stare con i miei affetti, ci vediamo martedì”.