YMA-latte

GF Vip, chi sarà eliminato stasera? Il risultato dei sondaggi

GF Vip, chi sarà eliminato stasera? Il risultato dei sondaggi

Quattro concorrenti al televoto e un’eliminazione decisiva: i sondaggi indicano un favorito e un nome a rischio, mentre gli equilibri nella Casa potrebbero cambiare radicalmente

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Cresce l’attesa per la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera su Canale 5. Il reality entra sempre più nel vivo e un nuovo concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Nomination GF Vip: chi è al televoto

Sono quattro i concorrenti finiti in nomination:

  • Paola Caruso
  • Marco Berry
  • Alessandra Mussolini
  • Lucia Ilardo

I primi due erano già a rischio eliminazione dopo aver perso le sfide nelle scorse puntate, mentre Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo si sono aggiunte al televoto nella serata di venerdì 24 aprile.

Ora la decisione è nelle mani del pubblico.

Sondaggi GF Vip: chi rischia davvero l’eliminazione

Secondo i sondaggi online pubblicati su siti, forum e social dedicati al reality:

  • Alessandra Mussolini è la più votata, con percentuali tra il 30% e il 40%
  • Marco Berry segue con un consenso tra il 25% e il 35%
  • Lucia Ilardo si posiziona terza con il 21%-26%
  • Paola Caruso è ultima nella maggior parte dei sondaggi

Perché l’uscita di Paola Caruso cambierebbe il reality

L’eventuale eliminazione di Paola Caruso potrebbe avere un forte impatto sugli equilibri della Casa. La showgirl è infatti protagonista di molte dinamiche, soprattutto quelle legate a Antonella Elia, con cui ha costruito un rapporto conflittuale che tiene alta la tensione nel programma.

Argomenti

La sua uscita rischierebbe di lasciare un vuoto narrativo importante.

Diverso il discorso per Marco Berry o Lucia Ilardo: una loro eliminazione inciderebbe meno sulle dinamiche interne.

Come sono nate le nomination

Durante l’ultima puntata, la squadra di Antonella Elia ha avuto un vantaggio strategico, potendo esprimere due voti grazie alla vittoria nella sfida di ballo contro il team di Alessandra Mussolini.

Ecco alcuni dei momenti chiave:

  • Antonella Elia ha nominato Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo
  • Raul ha votato Lucia Ilardo
  • Raimondo ha nominato Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo
  • Renato e Adriana hanno entrambi votato Alessandra e Lucia
  • Paola Caruso ha nominato Adriana dal confessionale
  • Marco Berry ha votato Alessandra Mussolini

 

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"

Seguici su
Google News Logo
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai essere sempre informato e leggere tutte le ultime news di gossip provenienti dai social network.

LE PIÙ VISTE