GF Vip, chi sarà eliminato stasera? Il risultato dei sondaggi

Cresce l’attesa per la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera su Canale 5. Il reality entra sempre più nel vivo e un nuovo concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa.
Nomination GF Vip: chi è al televoto
Sono quattro i concorrenti finiti in nomination:
- Paola Caruso
- Marco Berry
- Alessandra Mussolini
- Lucia Ilardo
I primi due erano già a rischio eliminazione dopo aver perso le sfide nelle scorse puntate, mentre Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo si sono aggiunte al televoto nella serata di venerdì 24 aprile.
Ora la decisione è nelle mani del pubblico.
Sondaggi GF Vip: chi rischia davvero l’eliminazione
Secondo i sondaggi online pubblicati su siti, forum e social dedicati al reality:
- Alessandra Mussolini è la più votata, con percentuali tra il 30% e il 40%
- Marco Berry segue con un consenso tra il 25% e il 35%
- Lucia Ilardo si posiziona terza con il 21%-26%
- Paola Caruso è ultima nella maggior parte dei sondaggi
Perché l’uscita di Paola Caruso cambierebbe il reality
L’eventuale eliminazione di Paola Caruso potrebbe avere un forte impatto sugli equilibri della Casa. La showgirl è infatti protagonista di molte dinamiche, soprattutto quelle legate a Antonella Elia, con cui ha costruito un rapporto conflittuale che tiene alta la tensione nel programma.
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La sua uscita rischierebbe di lasciare un vuoto narrativo importante.
Diverso il discorso per Marco Berry o Lucia Ilardo: una loro eliminazione inciderebbe meno sulle dinamiche interne.
Come sono nate le nomination
Durante l’ultima puntata, la squadra di Antonella Elia ha avuto un vantaggio strategico, potendo esprimere due voti grazie alla vittoria nella sfida di ballo contro il team di Alessandra Mussolini.
Ecco alcuni dei momenti chiave:
- Antonella Elia ha nominato Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo
- Raul ha votato Lucia Ilardo
- Raimondo ha nominato Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo
- Renato e Adriana hanno entrambi votato Alessandra e Lucia
- Paola Caruso ha nominato Adriana dal confessionale
- Marco Berry ha votato Alessandra Mussolini