GF Vip, chi sarà eliminato stasera? Il risultato dei sondaggi

Cresce l’attesa per la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera su Canale 5. Il reality entra sempre più nel vivo e un nuovo concorrente dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Nomination GF Vip: chi è al televoto

Sono quattro i concorrenti finiti in nomination:

Paola Caruso

Marco Berry

Alessandra Mussolini

Lucia Ilardo

I primi due erano già a rischio eliminazione dopo aver perso le sfide nelle scorse puntate, mentre Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo si sono aggiunte al televoto nella serata di venerdì 24 aprile.

Ora la decisione è nelle mani del pubblico.

Sondaggi GF Vip: chi rischia davvero l’eliminazione

Secondo i sondaggi online pubblicati su siti, forum e social dedicati al reality:

Alessandra Mussolini è la più votata, con percentuali tra il 30% e il 40%

è la più votata, con percentuali tra il Marco Berry segue con un consenso tra il 25% e il 35%

segue con un consenso tra il Lucia Ilardo si posiziona terza con il 21%-26%

si posiziona terza con il Paola Caruso è ultima nella maggior parte dei sondaggi

Perché l’uscita di Paola Caruso cambierebbe il reality

L’eventuale eliminazione di Paola Caruso potrebbe avere un forte impatto sugli equilibri della Casa. La showgirl è infatti protagonista di molte dinamiche, soprattutto quelle legate a Antonella Elia, con cui ha costruito un rapporto conflittuale che tiene alta la tensione nel programma. Argomenti grande fratello

paola caruso

alessandra mussolini

lucia ilardo

La sua uscita rischierebbe di lasciare un vuoto narrativo importante.

Diverso il discorso per Marco Berry o Lucia Ilardo: una loro eliminazione inciderebbe meno sulle dinamiche interne.

Come sono nate le nomination

Durante l’ultima puntata, la squadra di Antonella Elia ha avuto un vantaggio strategico, potendo esprimere due voti grazie alla vittoria nella sfida di ballo contro il team di Alessandra Mussolini.

Ecco alcuni dei momenti chiave: