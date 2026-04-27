GF Vip, Antonella Elia accusa Valeria Marini: “Mi ha fatto una cosa grave prima di entrare nella Casa”

Nella Casa del Grande Fratello Vip si respira un clima di altissima tensione. Protagoniste del primo acceso scontro sono Valeria Marini e Antonella Elia, che hanno riacceso una faida già nota al pubblico dei reality.

Antonella Elia contro Valeria Marini: accuse e vecchie ruggini

Nelle prime ore di permanenza nella Casa, Antonella Elia si è lasciata andare a dure dichiarazioni contro Valeria Marini, criticando anche la sua esibizione al Late Show, definita senza mezzi termini “un orrore”.

Successivamente, parlando con alcuni coinquilini, la showgirl ha lasciato intendere che tra lei e Valeria ci siano stati episodi molto gravi anche prima dell’ingresso nel reality: “Tra noi ci sono state tante cose non belle. Non parlo solo delle litigate al GF Vip 4, me ne ha combinate tante. Alcune cose sono successe di recente, una cosa grave c’è stata anche poco prima di entrare qui dentro”.

Secondo quanto riportato, Antonella Elia avrebbe anche accusato la collega di aver parlato negativamente di lei in diverse occasioni, arrivando a sostenere che Valeria avrebbe detto frasi offensive sul suo conto.

Le dichiarazioni di Valeria Marini e la querela

Dal canto suo, Valeria Marini aveva già raccontato in precedenti interviste di aver vissuto rapporti conflittuali con la collega. In una sua dichiarazione televisiva, la showgirl aveva parlato di episodi molto duri: “Mi ha anche messo le mani addosso. È vero e ci sono le telecamere”.

Valeria aveva inoltre ricordato altri presunti episodi avvenuti nei reality passati, citando anche il caso di Aida Yespica. Argomenti grande fratello

antonella elia

Sul fronte legale, la showgirl ha inoltre confermato di aver avviato un’azione contro Antonella Elia: “Ho denunciato Antonella per diffamazione dopo le sue dichiarazioni a BellaMa’ che mi hanno profondamente offesa”.

Nuove tensioni al GF Vip 8: il caso dell’accoglienza nella Casa

L’ingresso di Valeria Marini non è passato inosservato nemmeno tra gli altri concorrenti. Alcuni gieffini hanno accolto la showgirl con entusiasmo, tra balli e abbracci, comportamento che ha infastidito Antonella Elia.

La concorrente ha infatti espresso il suo disappunto, sottolineando come avrebbe preferito un atteggiamento più contenuto nei confronti della sua “rivale stellare”.

Accuse e frecciate nella Casa del Grande Fratello Vip

Nel corso della conversazione con gli altri inquilini, Antonella Elia ha continuato a lanciare frecciate pungenti, descrivendo Valeria Marini come una persona molto egocentrica e concentrata sull’attenzione delle telecamere: “Se c’è una telecamera, lei ti sposta con una gomitata per mettersi in primo piano”

La concorrente ha inoltre ricordato vecchie dinamiche del GF Vip 4, riaccendendo una rivalità che sembra tutt’altro che chiusa.