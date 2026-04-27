Valeria Marini infiamma il GF Vip con “Divina”: la reazione disgustata di Antonella Elia

Nella giornata di ieri, Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip portando con sé un vassoio di paste e bignè e tutta l’energia scenica che da sempre la contraddistingue. L’obiettivo era chiaro: mettere in scena una performance spettacolare del suo nuovo singolo, “Divina”.

Per l’occasione, la showgirl si è affidata alla coreografia di Francesca Manzini, che ha costruito un’esibizione personalizzata pensata per esaltare il suo stile “stellare”.

Prove corali con Volpe, Caruso e Mussolini

Le prove si sono svolte nel salotto della Casa e hanno coinvolto anche Adriana Volpe, Paola Caruso e Alessandra Mussolini, arruolate come ballerine per accompagnare la performance.

Un momento di grande fermento televisivo, tra tentativi di sincronizzazione e un’atmosfera volutamente sopra le righe, tipica dello stile di Valeria Marini.

La reazione di Antonella Elia: gelo durante le prove

Non tutti però hanno apprezzato l’energia della messa in scena. Durante le prove, Antonella Elia ha reagito in modo piuttosto netto, commentando con evidente disappunto la performance.

Una tensione che non sorprende del tutto, considerando i precedenti rapporti tra le due showgirl.

La performance finale: caos, glitter e stile “Queen Valery”

In serata, il risultato delle prove è stato presentato al GF Late Show, condotto da Lucia Ilardo. L’esibizione di Valeria Marini si è trasformata in un mix di energia, ritmo e teatralità estrema, tra versi del brano e movimenti coreografici volutamente esagerati. Argomenti grande fratello

antonella elia

Il risultato è stato descritto come un’esibizione caotica ma perfettamente in linea con il personaggio “Queen Valery”, tra glitter, slogan e presenza scenica dominante.

Tensioni storiche tra Valeria Marini e Antonella Elia

La reazione di Antonella Elia si inserisce in un contesto di rapporti tutt’altro che distesi. Le due, infatti, si sono già scontrate in passato in diversi programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi.

Recentemente, la situazione si è ulteriormente complicata dopo alcune dichiarazioni rilasciate da Antonella Elia nel programma BellaMa’ di Pierluigi Diaco, che avrebbero portato a una querela da parte di Valeria Marini.

Un nuovo capitolo della rivalità televisiva

L’episodio al GF Vip rappresenta dunque un ulteriore capitolo di una rivalità televisiva ormai consolidata, fatta di scontri pubblici, frecciate e apparizioni condivise nei reality italiani più seguiti.