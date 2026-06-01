Temptation Island 2026, conto alla rovescia iniziato: quando va in onda la nuova edizione

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Filippo Bisciglia ha annunciato l'avvio della nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti che ogni estate conquista milioni di telespettatori su Canale 5. Dopo settimane di indiscrezioni e rumors, il conduttore ha confermato che la macchina organizzativa è ormai in movimento e che la produzione è pronta a partire.

Filippo Bisciglia annuncia il ritorno di Temptation Island

Nei giorni scorsi, Filippo Bisciglia ha condiviso sui social alcuni contenuti dedicati al programma prodotto da Fascino per Mediaset. In uno dei video pubblicati, il conduttore appare seduto davanti alla celebre scritta Temptation Island, accompagnando le immagini con una frase che ha immediatamente acceso l'entusiasmo dei fan: «Il motore è acceso, che bello».

Un messaggio semplice ma sufficiente per confermare che il reality è pronto a tornare in televisione con una nuova stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Argomenti temptation island

La sigla storica non cambia: confermata la canzone simbolo del programma

In un secondo video pubblicato sui social, Bisciglia si mostra mentre guarda una puntata del programma. A sorpresa, però, in sottofondo si sente una musica diversa da quella tradizionale.

Il conduttore appare inizialmente perplesso, salvo poi ascoltare le prime note di "Love The Way You Lie" di Rihanna, la celebre sigla che da anni accompagna il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste.

Il filmato sembra essere stato realizzato proprio per smentire le voci circolate nelle ultime settimane su un possibile cambio della storica colonna sonora. Indiscrezioni che, a quanto pare, non trovano alcun riscontro.

Temptation Island resta in Calabria: niente ritorno in Sardegna

Tra i rumor più discussi degli ultimi mesi c'era anche quello relativo a un possibile ritorno della trasmissione in Sardegna, storica location delle prime edizioni.

Anche in questo caso, le indiscrezioni sarebbero state smentite. Come emerso già nei mesi scorsi, Temptation Island continuerà a essere ambientato in Calabria, precisamente in provincia di Catanzaro, confermando così la location che ha ospitato le ultime edizioni.

Quando inizia Temptation Island 2026? Ecco la possibile data

Dopo mesi di casting e selezioni delle coppie partecipanti, sembrerebbe che ormai sia tutto pronto per l'inizio delle registrazioni.

Secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, le riprese dovrebbero partire nei primi giorni di giugno. Per quanto riguarda invece la messa in onda, le indiscrezioni rilanciate da BlogTvItaliana.it indicano un ritorno in televisione nel mese di luglio, con la tradizionale collocazione nella prima serata del giovedì su Canale 5.

Al momento manca ancora l'ufficialità da parte di Mediaset, che nelle prossime settimane dovrebbe annunciare le coppie protagoniste della nuova stagione.

Perché Temptation Island continua a dominare gli ascolti

Al di là dei nomi dei partecipanti, il vero punto di forza di Temptation Island resta la sua capacità di trasformare le dinamiche di coppia in un racconto televisivo coinvolgente.

Tra gelosie, tradimenti, confronti infuocati e continui colpi di scena, il programma riesce ogni anno a catturare l'attenzione del pubblico con un ritmo narrativo che ricorda quello delle serie tv più seguite.

Ed è proprio questa formula vincente che continua a rendere il reality uno dei prodotti più redditizi e seguiti dell'estate televisiva italiana, confermandolo come uno dei titoli di punta del palinsesto Mediaset.