Raimondo Todaro si racconta dopo il GF Vip: "Ero davvero cotto, non mi mancano telecamere e microfoni"

Dopo 63 giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro è tornato alla sua quotidianità. Il ballerino e coreografo, arrivato al terzo posto nel reality condotto da Ilary Blasi, ha ripreso il lavoro nella sua scuola di danza a Catania, lontano dalle telecamere. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero, Todaro ha raccontato emozioni, difficoltà e riflessioni maturate dopo l’esperienza televisiva.

Raimondo Todaro torna alla normalità dopo il GF Vip

«Ancora è tutto strano, la normalità devo ritrovarla», ha confessato Todaro. Il ballerino ha spiegato di aver trascorso i primi giorni dopo il reality insieme alla figlia, per recuperare il tempo perso durante i due mesi nella Casa.

«Sono stato un giorno e mezzo da solo con mia figlia, anche per scoprire cosa le fosse successo in questi due mesi. Poi sono tornato a Catania e sono andato nella mia scuola di danza a salutare tutti i ragazzi». Argomenti raimondo todaro

grande fratello

Todaro ha ammesso che l’ultima settimana nel reality è stata particolarmente pesante: «Ero davvero cotto, non mi mancano telecamere e microfoni».

La finale del Grande Fratello Vip: “Non pensavo di vincere”

Nonostante il terzo posto conquistato, Todaro ha spiegato di non aver mai pensato realmente alla vittoria: «Ero felicissimo di tutto quello che avevo fatto e non ho pensato minimamente a vincere. Avendo staccato all’ultimo il biglietto per la finale, tutto quello che è arrivato dopo è stato qualcosa in più».

Il ballerino ha definito l’esperienza «indimenticabile», pur ammettendo di non sentirsi particolarmente portato per i reality show.

“Sono stato me stesso”: il rapporto con il pubblico

Durante il percorso nella Casa, Todaro ha mantenuto un atteggiamento spesso silenzioso e defilato. Una scelta che alcuni telespettatori hanno interpretato come strategia.

«Non corrisponde alla realtà», ha chiarito. «Il mio unico pensiero era essere me stesso, anche a costo di uscire prima».

Sul suo modo di affrontare il gioco, Todaro ha aggiunto: «Di persone che mettevano benzina sul fuoco ce n’erano già parecchie. Serviva qualcuno che compensasse».

L’amicizia con Francesca Manzini e gli equilibri nella Casa

Tra le persone più importanti del suo percorso al GF Vip, Todaro ha citato Francesca Manzini, insieme a Nicolò, Renato, Raul e Marco.

«Avevo sempre una persona a cui fare riferimento. Francesca sicuramente è stata una di queste».

Todaro ha anche difeso il ruolo degli uomini all’interno del reality, spesso definiti “comodini”: «Le donne prendevano la scena, ma per gli equilibri della Casa noi siamo stati importanti».

La sorpresa della scuola di danza: “Sono andato in tilt”

Uno dei momenti più emozionanti della finale è stato l’incontro con i suoi allievi della scuola di danza.

«Non ci ho capito niente, sono andato completamente in tilt. Per me sono come figli».

Todaro ha parlato anche di una sua allieva, Beatrice, che starebbe affrontando un delicato problema di salute.

Il rapporto con Selvaggia Lucarelli

Durante l’intervista, Todaro ha commentato anche le parole di Selvaggia Lucarelli, che lo aveva indicato come possibile vincitore del reality.

«Io l’ho sempre apprezzata, credo abbia 158 attributi quadrati».

Il ballerino ha aggiunto di non aver mai capito fino in fondo il motivo della loro antipatia televisiva.

La scelta di proteggere la compagna

Todaro ha spiegato di aver volutamente tenuto lontana dai riflettori la sua attuale compagna: «Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo».

Una scelta condivisa e concordata prima dell’ingresso nella Casa.

Il rapporto con Francesca Tocca dopo il reality

Nel corso dell’intervista a Il Messaggero, Todaro ha parlato anche di Francesca Tocca, con cui mantiene un rapporto importante.

«Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante».

Il futuro di Raimondo Todaro: teatro, danza e tv

Sul futuro professionale, Todaro ha le idee abbastanza chiare: «Riprenderò il teatro in autunno. Quello lo adoro».

E su un possibile ritorno in programmi come Ballando con le Stelle o Amici, il ballerino non chiude la porta: «Certo. Io amo il mio lavoro».

Infine, una riflessione definitiva sull’esperienza al GF Vip: «Ho realizzato che i reality non fanno molto al mio caso: non credo di esserne portato, anche se avrò questa esperienza nel cuore».