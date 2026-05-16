GF Vip, Francesca Manzini accusa Selvaggia Lucarelli: “Mi ha sfruttata, non sono mai stata pagata”

Durante la semifinale del Grande Fratello Vip, è andato in scena un acceso botta e risposta tra Francesca Manzini e Selvaggia Lucarelli, riaccendendo una polemica nata nei giorni precedenti e legata a una presunta collaborazione lavorativa nel mondo radiofonico. Il confronto, avvenuto tra studio e collegamenti, ha rapidamente assunto toni sempre più duri, tra accuse di “licenziamento”, mancati compensi e versioni contrastanti dei fatti.

La polemica nasce fuori dalla diretta: il caso della collaborazione in radio

Tutto è iniziato dopo la 16ª puntata del reality, quando Francesca Manzini ha raccontato di essere stata “licenziata” da Selvaggia Lucarelli in riferimento a una collaborazione risalente al 2016 nel programma radiofonico Stanza Selvaggia su m2o.

Una ricostruzione che ha immediatamente trovato la smentita dell’opinionista, che tramite una storia Instagram ha chiarito la sua posizione: “Dieci anni fa l’ho invitata nel mio programma radiofonico, ma non l’ho mai assunta”. Argomenti grande fratello

selvaggia lucarelli

raimondo todaro

Una precisazione netta che ha aperto la strada allo scontro televisivo andato in onda durante la semifinale del GF Vip.

Il confronto in diretta al GF Vip: accuse e frecciate reciproche

Nel corso della puntata, Selvaggia Lucarelli ha affrontato direttamente l’argomento, rispondendo con toni ironici alle affermazioni della concorrente: “Tu non dici bugie? Io sono lieta di essere entrata nella tua aneddotica fantastica… la fregatura è che io esisto e ti rispondo”.

L’opinionista ha poi ribadito la sua versione dei fatti, spiegando che non ci fu alcun contratto di assunzione: “Io non possiedo una radio. Non ti potevo assumere né licenziare. Hai fatto solo ospitate gratuite e non sei stata confermata perché eri improvvisata”.

Una ricostruzione che ha però irritato Francesca Manzini, la quale ha difeso con fermezza la propria posizione, accusando l’opinionista di averla di fatto esclusa dal programma: “Non mi hai mai pagata. Mi hai tolto dal programma. Mi hai sfruttata e basta”.

Lo sfogo durante la pubblicità: tensione alle stelle

Il clima si è ulteriormente surriscaldato durante la pausa pubblicitaria, quando la concorrente avrebbe continuato a sfogarsi sul caso, ribadendo le sue accuse: “Mi ha sfruttata! Non sono mai stata pagata”.

Parole che hanno reso evidente quanto la vicenda fosse ancora emotivamente aperta per la showgirl, nonostante il tempo trascorso.

L’intervento di Raimondo Todaro: “Non puoi dirlo in diretta”

A cercare di riportare la calma è intervenuto Raimondo Todaro, che ha criticato apertamente l’escalation della concorrente, invitandola a maggiore cautela: “Siamo in diretta 24 ore su 24, non puoi dire una cosa del genere dopo dieci anni. Attenzione alle parole che usi”.