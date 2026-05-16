GF Vip: Raul Dumitras e Adriana Volpe in finale, Raimondo Todaro e Renato Biancardi al televoto

L’edizione 2026 del Grande Fratello Vip è arrivata alle battute finali e ha definito la rosa completa dei concorrenti che si contenderanno la vittoria nell’ultima puntata di martedì 19 maggio.

Un percorso lungo e ricco di tensione, segnato da scontri, alleanze e colpi di scena che hanno mantenuto alta l’attenzione del pubblico di Canale 5. Sotto la conduzione di Ilary Blasi, con il supporto in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, il televoto ha avuto un ruolo decisivo nel determinare i finalisti.

Antonella Elia: la prima finalista ufficiale

La prima a conquistare l’accesso alla finale è stata Antonella Elia, che ha ottenuto il pass durante la decima puntata, venerdì 17 aprile. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

lucia ilardo

antonella elia

alessandra mussolini

raul dumitras

raimondo todaro

adriana volpe

Un televoto combattutissimo che l’ha vista prevalere su concorrenti forti come Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini. La vittoria è arrivata con uno scarto minimo: appena un punto percentuale.

Alessandra Mussolini: il riscatto dopo la sfida al televoto

La seconda finalista è Alessandra Mussolini, protagonista di una forte rimonta.

Durante la puntata del 5 maggio, l’ex parlamentare ha conquistato il pubblico e il posto in finale, segnando un importante momento di riscatto personale nel gioco.

Lucia Ilardo: la sorpresa del terzo posto in finale

Il terzo accesso alla finale è stato conquistato da Lucia Ilardo nella puntata del 12 maggio.

Un risultato arrivato al termine di un televoto intenso che ha visto la concorrente superare avversari come Raimondo Todaro, Renato Biancardi, Raul Dumitras e Adriana Volpe. La concorrente è scoppiata in lacrime subito dopo l’annuncio, visibilmente emozionata.

Raul Dumitras: vittoria allo scontro diretto

Il quarto finalista è Raul Dumitras, che ha superato l’ultimo televoto standard battendo Renato Biancardi nella semifinale del 15 maggio.

Una sfida diretta che ha segnato uno dei momenti più tesi della serata.

Adriana Volpe completa la cinquina finale

A chiudere il gruppo dei finalisti è Adriana Volpe, che ha ottenuto l’ultimo posto disponibile grazie a un televoto flash contro Francesca Manzini.

Un risultato arrivato all’ultimo respiro, che le ha permesso di entrare ufficialmente nella rosa dei cinque finalisti.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 2026?

La rosa è ora completa: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe si contenderanno la vittoria finale insieme a Raimondo Todaro e Renato Biancardi, che si giocheranno l’ultimo posto disponibile al prossimo televoto.