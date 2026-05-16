GF Vip, Raimondo Todaro si espone sulla sua salute: "Ho un certificato medico, devo evitare lo stress”

Raimondo Todaro torna a parlare della sua salute all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e spiega ai coinquilini perché spesso preferisce allontanarsi dalle discussioni più accese. Il ballerino e coreografo siciliano ha raccontato di convivere da anni con una patologia ereditaria che lo obbliga a sottoporsi a continui controlli medici.

La malattia ereditaria e i tumori scoperti nel 2020

Nel corso della sua esperienza televisiva, Raimondo Todaro aveva già parlato apertamente dei problemi di salute affrontati in passato. Grazie ai controlli periodici e alle frequenti colonscopie, nel 2020 i medici riuscirono a individuare in tempo due tumori.

Il ballerino aveva spiegato: “Devo fare molte colonscopie di controllo. Il fatto di essere monitorato mi ha permesso di prendere la malattia sempre per tempo. Quando vedono qualcosa che non torna, mi operano”. Argomenti grande fratello

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Oggi Todaro sta bene, ma continua a seguire con attenzione le indicazioni dei medici, che gli hanno consigliato di evitare forti stress emotivi e tensioni prolungate.

Le accuse nella Casa del Grande Fratello Vip

Durante le ultime nomination del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo ha accusato Todaro di prendere poco parte alle dinamiche della Casa e di allontanarsi spesso nei momenti di tensione.

A quel punto il coreografo ha deciso di chiarire pubblicamente il motivo del suo comportamento: “Il Grande Fratello lo sa bene, io ho una cartella clinica su cui è scritto ‘deve evitare stress’. Quando io me ne vado non è per snobbare qualcuno. Semplicemente sono stanco”.

Antonella Elia: “Ha un certificato medico”

Dopo la puntata, alcuni gieffini hanno continuato a discutere della situazione di Raimondo Todaro. Tra questi anche Antonella Elia, che ha confermato quanto raccontato dal concorrente.

La showgirl ha dichiarato: “Ce l’ha spiegato più volte, lui ha un certificato medico in cui è specificato che non si può arrabbiare. Ha detto varie volte che quando ci sono delle liti lui va in giardino a fumare per non agitarsi, perché sta tutelando il suo benessere”.

Lo sfogo notturno di Raimondo Todaro

Poche ore dopo, durante una conversazione notturna con Renato Biancardi, il ballerino è tornato a parlare della sua stanchezza e della difficoltà di vivere così a lungo all’interno del reality.

Todaro ha confessato: “Io ho già fatto tanto, non mi sono risparmiato, ho solo fatto attenzione a non stressarmi, il medico è stato chiaro. Poi ti dico che sarei voluto uscire stasera. Sono arrivato, sono stanco, mi sarebbe piaciuto dormire con mia figlia stasera”.

E ancora: “Sento di aver già dato tutto, oggi siamo al cinquantanovesimo giorno, io li conto tutti. Per me due mesi sono il massimo, non so come hanno fatto in passato quelli che sono stati qui dentro cinque mesi”.