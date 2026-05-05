GF Vip, chi sarà eletto secondo finalista? Il risultato dei sondaggi

La finale del Grande Fratello Vip del 19 maggio si avvicina rapidamente e, già da questa sera, uno dei concorrenti raggiungerà Antonella Elia, immune da quasi tre settimane, tra i finalisti ufficiali.
Con la quattordicesima puntata in onda su Canale 5, il pubblico scoprirà chi sarà il secondo finalista di questa edizione.
Televoto decisivo: chi sarà il secondo finalista?
Al televoto troviamo sei concorrenti: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras.
I gieffini sono convinti che il televoto decreterà un’eliminazione definitiva, ma in realtà il pubblico sta scegliendo chi mandare direttamente in finale.
Resta il dubbio su come verrà gestita la comunicazione in diretta: Ilary Blasi svelerà subito la verità oppure manterrà la suspense fino all’ultimo, come fatto in passato da Alfonso Signorini?
Sondaggi: sfida a due per la finale
Come già accaduto con la vittoria di Antonella Elia, anche questa votazione si preannuncia estremamente equilibrata. Dai sondaggi online emerge chiaramente una sfida a due:
Argomenti
- Adriana Volpe: tra il 35% e il 43%
- Alessandra Mussolini: tra il 33% e il 41%
Gli altri concorrenti restano molto distaccati, con percentuali tra il 2% e il 6%, rendendo improbabile una loro vittoria.
Il testa a testa ricorda quello precedente, quando la Mussolini perse per pochissimo contro Antonella Elia. Questa volta riuscirà a ribaltare il risultato?
Le nomination dell’ultima puntata
Nell’ultima puntata, gli autori hanno introdotto un meccanismo particolare attraverso la Mystery Room.
Le prime nomination sono arrivate da Renato Biancardi e Alessandra Mussolini:
- Biancardi ha nominato Francesca Manzini
- Mussolini ha votato Marco Berry
Successivamente, durante le nomination palesi:
- Antonella Elia, Renato Biancardi e Adriana Volpe hanno votato Alessandra Mussolini
- Alessandra ha contraccambiato nominando Adriana Volpe
- Raul Dumitras e Lucia Ilardo si sono votati a vicenda
- Raimondo ha nominato Alessandra
Nel confessionale:
- Francesca Manzini ha criticato duramente Alessandra
- Marco Berry ha motivato il suo voto parlando di una “cattiveria sottile”