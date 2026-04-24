Uomini e Donne, trono di Ciro Solimeno nel caos: Elisa fuori, finale imprevedibile. Cosa sta succedendo

Il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne entra nella fase più delicata e imprevedibile della stagione. A pochi passi dalla scelta finale, un nuovo colpo di scena ribalta completamente gli equilibri: Elisa Leonardi non si è presentata in studio e si sarebbe autoeliminata, lasciando il percorso del tronista in totale incertezza.

Una decisione che potrebbe cambiare tutto e riscrivere il finale del trono.

Elisa Leonardi si autoelimina: la scelta che cambia il trono

Nell’ultima registrazione del dating show, Elisa Leonardi ha fatto una scelta netta: non presentarsi in studio.

Secondo le anticipazioni, la corteggiatrice avrebbe deciso di interrompere il percorso con Ciro Solimeno, lasciando il tronista spiazzato e senza una delle sue principali certezze.

Ciro Solimeno non si sarebbe mosso per Elisa

Dopo l’assenza di Elisa, molti si aspettavano un gesto forte da parte del tronista, magari un tentativo di raggiungerla a Catania per chiarire la situazione.

Tuttavia, secondo quanto riportato da LolloMagazine, Ciro Solimeno non sarebbe ancora andato da Elisa Leonardi.

Un dettaglio che ha diviso il pubblico: c’è chi lo interpreta come freddezza e chi come prudenza in un momento delicato del percorso. Argomenti uomini e donne

Elisa Leonardi ferma sulla sua decisione

Le indiscrezioni raccontano di una Elisa Leonardi determinata a non tornare indietro. La corteggiatrice avrebbe confidato ad alcune amiche di non aspettarsi un gesto concreto da parte di Ciro e di voler mantenere la propria posizione. A rafforzare questa lettura ci sarebbe anche una diretta social dell’amica Giada, in cui è stata ripetuta la frase: “Il mondo va avanti”.

Un messaggio che molti utenti hanno interpretato come un riferimento diretto alla vicenda.

Martina Calibrò favorita per la scelta finale?

Con l’uscita di scena di Elisa, lo scenario cambia radicalmente: Martina Calibrò diventa la principale candidata alla scelta finale di Ciro Solimeno. Ma il dubbio resta aperto: scelta di cuore, oppure scelta “obbligata” per esclusione? Martina è rimasta l’unica presenza stabile nel percorso del tronista e questo potrebbe pesare nella decisione finale.

Martina Calibrò sarebbe già la scelta di Ciro

Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, Ciro Solimeno avrebbe già un forte orientamento verso Martina Calibrò. Un sentimento maturato nel tempo, nonostante il coinvolgimento emotivo vissuto anche con Elisa Leonardi.

Gli amici di Ciro spingono per Elisa Leonardi

Parallelamente, emergerebbe anche un altro retroscena: alcune persone vicine al tronista lo starebbero spingendo verso Elisa Leonardi, considerata più forte dal punto di vista mediatico e più apprezzata dal pubblico.

Un elemento che potrebbe influenzare, almeno in parte, la decisione finale.