Anticipazioni Uomini e Donne, Ciro Solimeno indica la corteggiatrice preferita dalla sua famiglia e scoppia il caos

Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, e le anticipazioni diffuse da Daria Restaino rivelano un episodio ricco di emozioni e colpi di scena nel Trono Classico. Al centro della puntata, Ciro Solimeno ha fatto vivere ai telespettatori momenti intensi con entrambe le corteggiatrici, tra esterne romantiche e discussioni in studio.

Le esterne di Ciro Solimeno con le corteggiatrici

La prima esterna di Ciro è stata con Elisa Leonardi. Durante l’incontro, lui le ha confessato di percepire un po’ di freno da parte sua, e Elisa non ha preso bene la considerazione, mostrandosi visibilmente arrabbiata. Nonostante la tensione iniziale, però, i due si sono poi lasciati andare a un bacio, segno che l’attrazione tra loro è palpabile.

Subito dopo, Ciro ha incontrato Martina Calabrò per un’esterna suggestiva in riva al mare. Tra tuffi vestiti in acqua e momenti di grande complicità, lui ha confidato che Martina è la favorita della sua famiglia. I due si sono scambiati più baci, regalando al pubblico immagini di vero romanticismo.

La reazione in studio di Elisa Leonardi e Martina Calabrò

In studio, la visione dell’esterna tra Ciro e Martina ha fatto scattare Elisa, che ha reagito con rabbia. La discussione tra i due è stata intensa e ha catturato l’attenzione del pubblico. Argomenti uomini e donne

Durante il ballo, quando Maria De Filippi ha chiesto a Ciro con chi volesse ballare, Elisa si è seduta, ma poco dopo è uscita dallo studio. Ciro non ha esitato a seguirla, e i due sono rimasti fuori per diversi minuti prima di rientrare insieme. Una volta tornati, Elisa ha ammesso di provare sentimenti per lui, mentre Martina l’ha accusata di essere falsa. Alla fine, Ciro ha scelto di ballare nuovamente con Elisa, mentre Martina ha lasciato lo studio, visibilmente delusa.

La scelta incerta di Ciro Solimeno

Nonostante i momenti di complicità con entrambe le corteggiatrici, Ciro ha spiegato di sentirsi “chimicamente” più attratto da Elisa. Tuttavia, Maria De Filippi ha svelato un dettaglio interessante: ogni settimana Ciro sembra cambiare idea e, al momento, non ha ancora una preferenza definitiva.