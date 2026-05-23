GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si allontanano dopo la finale: gelo tra i due ex gieffini

La coppia più chiacchierata (e di fatto unica) nata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, formata da Lucia Ilardo e Renato Biancardi, potrebbe essere già arrivata al capolinea.

A pochi giorni dalla finale del reality, infatti, iniziano a circolare indiscrezioni secondo cui tra i due sarebbe calato un silenzio totale, lasciando spazio all’ipotesi di una rottura precoce.

Nessun contatto dopo il GF Vip: “Silenzio assoluto tra i due”

Secondo quanto riportato nella newsletter di Lorenzo Pugnaloni, dopo la fine del programma Lucia Ilardo e Renato Biancardi non si sarebbero più sentiti né visti. Argomenti grande fratello

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Nessuna telefonata, nessun messaggio e nessun incontro tra i due ex gieffini, un dettaglio che ha immediatamente acceso il dibattito tra i fan della coppia.

Molti telespettatori, infatti, non si sarebbero detti sorpresi: già durante il percorso nella Casa del GF Vip erano emersi segnali di incomprensione e momenti di tensione alternati a fasi di forte complicità.

La possibile causa della rottura: video e frasi nel reality

Tra le ipotesi circolate online, una delle più discusse riguarda alcuni video mostrati a Lucia Ilardo dopo la fine del programma.

Secondo le indiscrezioni, la concorrente sarebbe rimasta delusa da alcune frasi che Renato Biancardi avrebbe pronunciato alle sue spalle durante il reality e che lei non avrebbe visto in diretta all’interno della Casa.

Queste immagini, una volta emerse, avrebbero generato una forte delusione, contribuendo a un allontanamento immediato tra i due.

Nessun confronto dopo la finale

Sempre secondo le voci riportate online, tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi non ci sarebbe stato alcun confronto chiarificatore dopo la fine del programma.

Il rapporto costruito all’interno della Casa, tra momenti romantici e incomprensioni, non avrebbe quindi trovato continuità nella vita reale.

Silenzio social e attesa dei fan

Al momento, nessuno dei due ex concorrenti ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla situazione, lasciando così spazio esclusivamente a indiscrezioni e interpretazioni del web.

I fan della coppia restano in attesa di capire se nei prossimi giorni arriverà un chiarimento pubblico oppure se la storia tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sia davvero terminata prima ancora di iniziare lontano dalle telecamere.