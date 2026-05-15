Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi: il retroscena inedito dopo la scelta

Dopo la registrazione della scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, uscito dal programma insieme a Elisa Leonardi, emergono alcuni retroscena su ciò che sarebbe accaduto lontano dalle telecamere.

Secondo quanto da LolloMagazine, la serata successiva alla registrazione sarebbe stata caratterizzata da un clima di forte emozione e coinvolgimento. Ciro Solimeno sarebbe apparso particolarmente preso dalla situazione, già proiettato verso il futuro della relazione con Elisa Leonardi.

Un entusiasmo che confermerebbe quanto mostrato in studio, dove la scelta è stata accolta positivamente anche dal pubblico, complice il percorso costruito da Elisa all’interno del programma. Argomenti uomini e donne

I primi ostacoli: la questione della distanza

Nonostante l’euforia iniziale, la coppia si sarebbe già trovata ad affrontare il primo tema concreto: la distanza geografica.

Nei prossimi giorni, infatti, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi potrebbero avere difficoltà a trascorrere molto tempo insieme a causa di impegni personali e organizzativi. Una situazione che avrebbe già iniziato a pesare sulle prime riflessioni della coppia.

Secondo indiscrezioni, proprio questo aspetto avrebbe spinto Ciro a interrogarsi su come gestire al meglio questa fase iniziale del rapporto, ancora tutta da costruire.

Il futuro della coppia: si parla già di avvicinamento

Nonostante le difficoltà logistiche, tra i due sarebbe già emersa una prima idea concreta per il futuro: ridurre la distanza e avvicinarsi fisicamente.

Si tratterebbe ancora di un progetto embrionale, non definito nei dettagli, ma già presente nelle conversazioni della coppia. L’ipotesi sarebbe quella di trovare una soluzione una volta stabilizzati gli impegni lavorativi di Elisa Leonardi, così da poter organizzare un equilibrio più sostenibile.

Al momento non si parla ancora di convivenza ufficiale, ma il tema dell’avvicinamento sarebbe già sul tavolo come possibile passo successivo.