GF Vip, la sorella di Francesca Manzini sbotta sui social: "Tutti se ne fregano, manca il rispetto!"

Il clima all’interno del Grande Fratello Vip si fa sempre più teso dopo le recenti discussioni che hanno coinvolto Francesca Manzini e il concorrente Marco Berry, con strascichi che hanno travalicato i confini della Casa e coinvolto anche la famiglia della gieffina.

Il commento di Marco Berry e la lite con Francesca Manzini

Tutto è nato da una riflessione di Marco Berry, che parlando del rapporto tra Francesca Manzini e la sorella Lilli Manzini, ha ipotizzato che la distanza tra le due potesse dipendere dalla differenza d’età: “Tra voi due ci sono 14 anni di differenza, questo forse è il motivo di questa distanza. Quando tu sei arrivata, lei era un’adolescente…”.

Una frase che ha scatenato la reazione immediata dell’imitatrice, che ha accusato il coinquilino di essere stato indelicato e di aver distorto il senso del suo racconto familiare.

La situazione è rapidamente degenerata, con Marco Berry che ha reagito duramente, arrivando anche a utilizzare toni eccessivi nei confronti della coinquilina.

L’intervento social di Lilli Manzini

A distanza di poche ore, è intervenuta sui social anche la sorella della gieffina, la doppiatrice Lilli Manzini, già in passato coinvolta in polemiche legate al reality.

Lilli ha voluto chiarire la sua posizione e difendere il legame con Francesca Manzini, smentendo qualsiasi interpretazione negativa: “Non ho né patito né odiato la nascita di mia sorella, che per me è il dono di Dio più bello del mondo. È mia sorella, e questo è tutto”. Argomenti grande fratello

La doppiatrice ha poi condannato con fermezza gli insulti ricevuti dalla concorrente e il clima creatosi nella Casa.

“Manca il rispetto”: la delusione della famiglia Manzini

Nel suo sfogo, Lilli Manzini ha espresso anche amarezza per l’atteggiamento di alcuni concorrenti, accusati di non essere intervenuti durante la lite: “Quello che mi fa più male è vedere mia sorella da sola in un contesto in cui tutti sorridono e se ne fregano. C’è una parola che si chiama rispetto”.

Un passaggio che evidenzia la frustrazione per la gestione della dinamica all’interno del reality, dove — secondo la doppiatrice — gli insulti avrebbero superato il limite della semplice discussione televisiva.

Il legame tra le sorelle Manzini

Nonostante le incomprensioni e la distanza dichiarata, Lilli Manzini ha ribadito con forza il proprio orgoglio nei confronti della sorella: “Siamo due con gli attributi così e non ci interessa la critica. Un conto è la critica, un altro è l’insulto”.