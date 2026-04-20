The Fifty Italia, svelata la data di uscita del game show: cast, regolamento e montepremi

Con l’arrivo della primavera 2026, su Prime Video debutta il 22 maggio 2026 una delle novità più attese della stagione: The 50 Italia, il nuovo game show originale destinato a far parlare di sé. Il format sarà composto da 10 episodi e vedrà protagonisti 50 concorrenti tra personaggi televisivi, influencer, creator digitali e volti noti dei reality.

Ambientato in un suggestivo castello medievale, il programma unirà strategia, convivenza, prove fisiche e sfide mentali in una competizione ad alta tensione.

Come funziona The 50 Italia: vince uno spettatore da casa

La vera rivoluzione di The 50 Italia riguarda il meccanismo finale: per la prima volta in uno streaming game show, a vincere non sarà uno dei concorrenti in gara, ma uno spettatore da casa.

Il pubblico potrà infatti scegliere il proprio preferito, sostenerlo e puntare tutto sul suo “volto” del cuore. Se il concorrente selezionato arriverà fino in fondo, sarà lo spettatore a conquistare il premio finale.

Il montepremi potrà raggiungere fino a 50.000 euro in buoni acquisto.

Il misterioso Leone guiderà il gioco

A controllare ogni dinamica del castello ci sarà una figura enigmatica: il padrone di casa soprannominato Il Leone.

Dall’alto osserverà i concorrenti, commenterà alleanze, strategie e rivalità, influenzando l’andamento del gioco e aumentando la tensione tra i partecipanti.

Le tre squadre: Cani, Lupi e Conigli

All’interno del reality i concorrenti saranno divisi in tre gruppi distinti:

Cani

Lupi

Conigli

Le squadre si sfideranno in diverse prove e chi uscirà vincitore potrà mettere a rischio gli avversari sconfitti. Un meccanismo che promette scontri, colpi di scena e continui ribaltoni.

Cast The 50 Italia: tutti i nomi più famosi

Negli ultimi mesi sono trapelate diverse indiscrezioni sul cast di The 50 Italia, alimentando la curiosità del pubblico. Tra i protagonisti ci saranno molti ex concorrenti dei reality più amati.

Dal Grande Fratello

Tra i nomi più noti troviamo: Helena Prestes, Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Shaila Gatta, Antonella Elia e molti altri.

Da Temptation Island

Arrivano anche: Francesco Chiofalo, Simone Dell’Agnello, Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo.

Da Amici

Presente nel cast anche Valerio Scanu.

Dall’Isola dei Famosi

Tra i concorrenti ci saranno: Drusilla Gucci, Paolo Noise e Khady Gueye.

Influencer, YouTuber e creator digitali

Spazio anche al mondo dei social con volti molto seguiti come: Federico Fashion Style, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado, Valerio Mazzei, Il Musazzi e altri protagonisti del web.

Promo ufficiale di The 50 Italia: cresce l’attesa sui social

Nelle ultime ore la pagina ufficiale di The 50 Italia ha pubblicato sui social il promo ufficiale del programma, facendo crescere ulteriormente l’hype attorno al debutto su Prime Video.

L’attesa è altissima e il pubblico è già pronto a scegliere il proprio preferito per tentare di portarsi a casa il ricco montepremi.