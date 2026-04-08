GF Vip, Raimondo Todaro e l'incontro con la figlia Jasmine: il messaggio per Francesca Tocca

La prima Pasqua nella Casa del Grande Fratello Vip è stata per Raimondo Todaro un momento di emozioni forti e malinconia. Lontano dalla sua famiglia, il ballerino ha confessato più volte quanto gli manchi Jasmine, la figlia nata dalla relazione con Francesca Tocca, e quanto senta il peso della distanza durante le festività.

Il rapporto con la figlia Jasmine

Nei giorni precedenti alla puntata, Raimondo Todaro si è lasciato andare a uno sfogo molto intimo: «Mia figlia si meriterebbe di avere un papà presente la mattina quando si sveglia e la sera quando va a dormire, ma purtroppo la vita ti mette di fronte a delle scelte. Faccio il possibile per lei, ma delle volte non mi sento abbastanza. Amore mio mi dispiace che non ci sono quasi mai, però ti amo tanto».

Il ballerino ha parlato anche del rapporto con Francesca Tocca e del loro concetto di famiglia: «Vengo da una famiglia perfetta, che dopo 44 anni stanno ancora insieme. Il mio sogno era che mia figlia avesse una famiglia così. Però so che è amata e ha una super mamma, che vale per due. Ci tengo a ringraziarla perché fa un grande lavoro. Quando vedo Jasmine, è sempre serena e questo vuol dire che la mamma fa un bellissimo lavoro».

La sorpresa in puntata: l’incontro con Jasmine

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, arriva la sorpresa più commovente per Raimondo Todaro: Jasmine entra nella casa per riabbracciare il papà. La scena è ricca di emozione, tra baci, abbracci e un ballo molto toccante. Argomenti grande fratello

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In un momento di grande tenerezza, il coreografo fa una richiesta speciale alla figlia: «Dai un bacio a mamma da parte mia».

Il rapporto con Francesca Tocca

Nonostante il matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sia terminato, i rapporti tra i due sembrano oggi sereni e distesi. La ballerina, in passato, aveva rilasciato dichiarazioni dure a Verissimo, ma Raimondo Todaro continua a spendere parole affettuose nei suoi confronti, riconoscendo il ruolo fondamentale come madre di Jasmine.