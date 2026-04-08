GF Vip, post‑puntata infuocato: Lucia Ilardo affronta Renato Biancardi sul "tanga gate"

Nella puntata di martedì 7 aprile del Grande Fratello, finalmente si è cercato di fare chiarezza — o perlomeno di chiarire — su quanto è stato ribattezzato il “tanga gate”. Negli ultimi giorni i riflettori si sono concentrati su un presunto avvicinamento “intimo” tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo all’interno della Casa. Complice la visione delle immagini del daytime, molti spettatori avevano interpretato certi gesti come qualcosa di più di un semplice bacio, scambiato già qualche settimana fa. Tuttavia, nel racconto ufficiale qualcosa non quadra, e la questione esplode in puntata quando l’opinionista Selvaggia Lucarelli accusa duramente Biancardi, che tenta in tutti i modi di difendersi.

Il "tanga gate" al GF: l’accusa di Selvaggia Lucarelli a Renato Biancardi

Il caos è nato da una frase pronunciata da Renato Biancardi durante una conversazione con Blu in un momento di confidenza. Biancardi ha detto: “Te l’ha detto che me l’ha data?”.

Questa frase è stata prontamente fraintesa, dando adito a speculazioni sull’oggetto della discussione. In realtà, il riferimento di Biancardi era al tanga che Lucia Ilardo gli avrebbe dato — nulla di più intimo o sessuale. Nonostante ciò, Selvaggia Lucarelli è intervenuta duramente affermando: “Hai detto a Blu una cosa squallida. Descrivere l’intimità tra te e Lucia l’ho trovato veramente triste”.

Mentre in sottofondo si sente Blu ripetere ripetutamente: “Che schifo, mi fai schifo”.

A quel punto Biancardi ha cercato di spiegare la situazione chiarendo: “Non ho mai detto niente di quello che ho fatto con Lucia”.

Lo scontro post‑puntata tra Lucia e Renato

Al termine della diretta è inevitabile lo scontro tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. Il confronto tra i due è piuttosto acceso:

Lucia : “ Non ho bisogno dell’approvazione di nessuno, né di Adriana Volpe, né di Antonella Elia ”.

: “ ”. Renato: “Però ti piace l’approvazione di Selvaggia, a dirle brava, brava, meno male che ci sei tu”.

A quel punto Lucia prosegue: “La volevi tu l’approvazione di Selvaggia? Ti dà fastidio? È per questo che volevi uscire la sera. Non voglio più avere niente a che fare con te”. Argomenti grande fratello

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Biancardi, però, non molla e spiega il suo punto di vista: “Io non voglio che la gente pensi che io come uomo faccia queste cose schifose. Se qualcuno fa una roba del genere, di quella che mi accusano di aver fatto con te, io gli apro la testa”.

Aggiunge poi: “Non ho nemmeno detto che ci siamo baciati. Non avrei detto niente, anche se fosse successo qualcosa. Sembra che sia tu a voler far uscire le cose”.

La conclusione: la versione di Blu e la fiducia di Lucia

La discussione si conclude con un chiarimento importante: anche Blu conferma che Renato Biancardi non ha avuto alcuna confidenza intima con Lucia Ilardo, se non il fatto che lei gli abbia passato uno slip su sua richiesta. Come sottolinea Blu: “Me l’ha chiesto lui, pensa che cretino”.

A quel punto Lucia ammette: “Ti credo, ti sto dicendo che credo a quello che mi state dicendo”.