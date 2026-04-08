GF Vip: Ibiza Altea eliminata, caos tra nomination ed esiliati

Ibiza Altea è l’eliminata della puntata di martedì 7 aprile del Grande Fratello Vip. La concorrente ha perso al televoto contro Marco Berry, abbandonando definitivamente la Casa dopo circa tre settimane dall’inizio del reality condotto da Ilary Blasi, con il commento delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ibiza Altea lascia la Casa dopo 22 giorni

Durante la sua permanenza nel reality, Ibiza Altea si è distinta per il suo carattere forte e determinato. Non ha mai mostrato esitazioni, nemmeno nei momenti più difficili, come gli scontri accesi con altri concorrenti, in particolare con Blu.

Proprio quest’ultima ha commentato l’eliminazione con parole contrastanti: "Mi dispiace sia uscita, anche quando mi chiedeva scusa ero ancora dispiaciuta".

Nel corso del programma, Ibiza ha condiviso una storia personale molto toccante. Ha raccontato il dolore per la perdita del suo compagno, padre di suo figlio Angel Gabriel, scomparso in un incidente quando il bambino aveva appena sei mesi.

Prima dell’esperienza al GF Vip, la modella aveva già partecipato a Ex on the Beach Italia, dove si era fatta notare per il suo temperamento deciso e la forte presenza scenica. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

Nominati della serata: Marco Berry e Lucia Ilardo

La puntata ha visto anche le nuove nomination: Marco Berry e Lucia Ilardo sono risultati i concorrenti più votati dalla Casa.

Marco Berry viene considerato da alcuni inquilini un concorrente molto forte e quasi imbattibile al televoto.

viene considerato da alcuni inquilini un concorrente molto forte e quasi imbattibile al televoto. Altri, invece, criticano alcuni suoi atteggiamenti, giudicandolo poco coerente.

Situazione più delicata per Lucia Ilardo, reduce dalla discussa relazione con Renato Biancardi. Dopo un momento di intimità sotto le telecamere, tra i due è scoppiata una lite che ha portato alla richiesta di “esilio” nel monolocale.

Tensioni e nuovi equilibri nella Casa

Nel monolocale, Lucia Ilardo si è ritrovata insieme ad Alessandra Mussolini, con la quale sembra esserci un primo avvicinamento, ancora tutto da chiarire.

Nel frattempo, Alessandra Mussolini ha deciso di nominare Blu Barbara Prezia, motivando così la sua scelta: "Basta con questo vittimismo".