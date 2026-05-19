GF Vip, chi sarà il sesto finalista tra Raimondo e Renato? Il risultato dei sondaggi

L’attesa è finita: questa sera andrà in onda su Canale 5 la finalissima del Grande Fratello Vip 8. Dopo mesi di convivenza, strategie, scontri e colpi di scena, i concorrenti ancora nella Casa sono sette, ma solo uno di loro riuscirà ad alzare il trofeo del reality.

Prima dell’ultimo atto, però, il pubblico dovrà decretare il nome del sesto finalista. A contendersi l’ultimo posto disponibile sono Raimondo Todaro e Renato Biancardi, protagonisti di un televoto decisivo aperto da Ilary Blasi durante la scorsa puntata.

Ilary Blasi annuncia il televoto decisivo

Nel corso della diretta di venerdì scorso, Ilary Blasi ha spiegato ai concorrenti l’importanza della sfida finale: “Per arrivare alla finale tutti devono passare attraverso il giudizio del pubblico. Uno vincerà e andrà avanti, l’altro invece dovrà lasciare la Casa proprio a un passo dalla finalissima”. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

Un duello che potrebbe cambiare completamente gli equilibri dell’ultima serata del reality. Il concorrente più votato continuerà la corsa verso la vittoria, mentre l’altro verrà eliminato definitivamente.

Ad attendere l’eliminato in studio ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, insieme agli ex concorrenti già usciti dal gioco.

Sondaggi GF Vip: Raimondo Todaro favorito su Renato Biancardi

Secondo i principali sondaggi online dedicati al Grande Fratello Vip, il televoto sembrerebbe avere già un favorito.

I dati raccolti tra forum, pagine social e community dedicate ai reality show indicano infatti Raimondo Todaro in vantaggio su Renato Biancardi. Le percentuali del coreografo siciliano oscillano tra il 50,6% e il 54%, mentre Renato si fermerebbe tra il 46% e il 49,38%.

Una sfida comunque apertissima, almeno secondo il popolo del web, che prevede un testa a testa fino all’ultimo voto.

Perché Raimondo Todaro parte favorito

Il vantaggio di Raimondo Todaro potrebbe aumentare grazie al supporto del pubblico generalista di Canale 5. Il ballerino e coreografo, infatti, è uno dei volti televisivi più conosciuti degli ultimi anni e gode di una fanbase molto ampia costruita attraverso programmi di grande successo.

Renato Biancardi, invece, ha conquistato consensi soprattutto durante il percorso nella Casa, riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante nelle ultime settimane del reality.

Finale GF Vip: una lunga serie di televoti decreterà il vincitore

Quello tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi sarà soltanto il primo televoto della serata. Nel corso della finale del Grande Fratello Vip 8, infatti, i concorrenti rimasti in gioco affronteranno nuove eliminazioni flash e sfide dirette fino alla proclamazione del vincitore.

Tra i finalisti già confermati ci sono anche Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Adriana Volpe, pronti a contendersi il titolo nell’ultima, attesissima puntata.

L’appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip è fissato per questa sera in prima serata su Canale 5.