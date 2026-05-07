Anticipazioni Uomini e Donne: Ciro Solimeno annuncia la scelta, addii e lacrime in studio

Nuove dinamiche e colpi di scena nello studio di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, con la presenza degli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Le anticipazioni della nuova registrazione, diffuse da Lorenzo Pugnaloni, raccontano un episodio ricco di tensioni sia nel Trono Over che nel Trono Classico.

Trono Over: addii, nuovi intrecci e reazioni inaspettate

Nel Trono Over si parte subito con un colpo di scena: Diego Tavani viene lasciato da Marta, che decide di interrompere la frequentazione.

Successivamente, spazio a Massimo, protagonista di un episodio movimentato: il cavaliere decide di far scendere una dama venuta per conoscerlo, ma sceglie di non trattenerla. La situazione si ribalta quando la donna rientra in studio per affrontarlo apertamente, dando vita a un confronto acceso.

Ritorna in studio anche Mario Lenti, che chiarisce la sua posizione su Magda Catozzi: tra loro non sarebbe nato nulla di concreto, se non un singolo incontro a una serata.

A sorpresa, Mario decide poi di ballare con Cinzia Paolini, rimasta senza frequentazione dopo la chiusura con Marco. Una scelta che scatena la reazione di Gemma Galgani, che interviene dichiarando di esserci rimasta male per quanto accaduto. Argomenti uomini e donne

Trono Classico: Ciro verso la scelta, tensione e lacrime in studio

Nel Trono Classico si riparte da Ciro Solimeno, che annuncia un momento decisivo: la prossima settimana farà la sua scelta. Le ultime registrazioni di questa edizione sono previste nei prossimi giorni.

Durante la puntata viene mostrata un’esterna con Martina Calabrò, caratterizzata da un’atmosfera semplice e intima, fatta soprattutto di abbracci e complicità.

Ma il momento più emotivo arriva in studio con l’ingresso in lacrime di Elisa Leonardi, che ribadisce di essere consapevole di non essere la scelta finale del tronista. Un momento che ha scosso lo studio e acceso ulteriormente il confronto tra i protagonisti.